Hazatér vagy marad Olaszországban? Kiderült, hogy visszatér-e az NB I-be Nagy Ádám!

A Spezia átigazolási híreiben mindig jól informált spezia1906.com körbejárta, mi az igazság Nagy Ádám eligazolásával kapcsolatban. Az tény, hogy a 30 éves középpályás jelenleg háttérbe szorult a középpályán: Alessandro Romano és Mattia Valoti érkezése után kiszorult a kezdőcsapatból, a Palermo ellen ugyan a kispadon helyet kapott, de végül nem lépett pályára.

Nagy szerződése 2027. június 30-ig érvényes az olasz másodosztályban szereplő klubbal, ennek ellenére a klub azt mérlegeli, hogy idő előtt felbontja-e a kontraktust, vagy inkább kölcsönadja a játékost a Ferencvárosnak, júniusi, kedvező kivásárlási opcióval.

A kérdésről egyelőre nem egyeztettek a sportigazgató Melissanóval. Nagy a novemberben menesztett vezetőedzővel, Luca D’Angelo kérésére érkezett 2024 júliusában, Salvatore Espositóval pedig egy egymást jól kiegészítő párost alkottak. A teljesítménye azonban a második idényében elmaradt az elvárásoktól: 16 mérkőzésen két gólpassz került a neve mellé.

Nagy Ádám még januárban hazatérhet

A magyar középpályás az Avellino ellen még bevethető szombat este, ezt követően viszont felgyorsulhatnak az események. A piac zárásához közeledve Nagy akár el is hagyhatja a Spezia együttesét.

A spezia1906.com információi szerint a Fradi újra megszerezné a középpályást. Ugyanakkor hivatalos ajánlat eddig nem érkezett a Speziához, jelenleg csupán a játékos ügynökei mozgolódnak.

Nagy Ádám távozása már 2025 nyarán szóba került

A Nagy Ádámot képviselő CMG menedzseriroda 2025 júniusában elárulta, hogy „Ádám jól érzi magát Olaszországban, de megfelelő ajánlat, érdeklődés esetén akár szóba jöhet a váltás is”.

A CMG akkor elmondta, hogy a játékosnak hosszútávú szerződése van a Speziával, ahol alapemberként számítanak rá, de nem zárható ki a klubváltása.

A Ferencváros élne a lehetőséggel

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a X. FTC Szakmai Napon Kubatov Gábor arról beszélt, hogy a klub szeretné hazahozni a nyolvannyolcszoros magyar válogatott középpályást. Később olasz sajtóhírek is megerősítették, hogy a 30 éves középpályás hazatérhet a Ferencvároshoz, ugyanis az FTC felvette a kapcsolatot a játékossal és klubjával is.

Pénteken a Ferencvároshoz közeli szurkolói oldal arról számolt be, hogy a médiában megjelent hírek nem igazak, ugyanis a portál információi szerint a játékos megszerzése jelenleg nincs napirenden a Ferencvárosnál. Hogy mi az igazság? Legkésőbb az átigazolási ablak lezárulta után kiderül.

