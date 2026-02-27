„A bajnokságban és a kupamérkőzéseken is nagy terhelést kapnak a Ferencváros játékosai, hozzá vannak szokva ehhez a terheléshez. Gondoljunk bele, amikor mi a válogatottal játszunk, akkor nagyjából 2-3 naponta mérkőzésünk van, és nagyjából a Fradi játékosai azok, akik hozzászoktak ahhoz, hogy ilyen három napos időközönként kell mérkőzéseket lehozni"

– húzta alá Marco Rossi, aki ezután kitért arra is, hogy a Ferencváros nemzetközi teljesítményére is:

„Nyilván a Fradi azon a nemzetközi szinten játszik, ami nem azonos az NB I szintjével, tehát ilyen értelemben, amikor a Fraditól kell játékosokat meghívnom, ők már eleve megközelítik azt a nemzetközi színvonalat, amit elvárok. Nyilván az előző kerethirdetéken, amikor a Ferencvárosból hívtam játékost, ők mindig nagyon professzionálisan játszottak, és mindig hozták azt, amit elvártam tőlök, tehát szakmai oldalról mindig mieggyőzően játszottak a fradista játékosaim, és hálás vagyok a Ferencvárosnak, amiért igyekszik évről évre a lécet, a mércét minél magasabbra helyezni, hogy minél versenyképesebb legyen, minél magasabb nemzetközi szinten, ez számomra hatalmas segítség"

– mondott köszönetet a Ferencvárosnak a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Ezután szóba került Franko Kovacevic honosítása, majd Tóth Alex is.

A Ferencváros 2-0-s győzelmet aratott a Ludogorec ellen az Európa-liga rájátszásában csütörtök este a Groupama Arénában, és mivel az első mérkőzés 2-1-s bolgár sikert hozott, így a Fradi 3-2-s összesítéssel jutott tovább a legjobb 16 közé, ahol a Porto vagy a Braga lesz a zöld-fehérek ellenfele.

A mérkőzés után Robbie Keane kiakadt a sajtótájékoztatón, kiszivárgott az ír szakember öltözői beszéde is.

