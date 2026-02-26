Megérdemelten jutott a legjobb tizenhatban a Ferencváros az Európa-ligában

A labdarúgó Európa-liga rájátszásának visszavágóján a Ferencváros hazai pályán 2–0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet.

Egy gólos hátrányból várta a Ludogorec elleni visszavágót a Ferencváros, de hamar bizonyította a magyar csapat, hogy a célja a továbbjutás. A 14. percben Cadu tette fel a labdát a tizenhatoson belül Joseph-re, aki tökéletesen tálalt vissza az érkező Kanikovszki elé, ő pedig remek lövéssel szerezte meg a vezetést (1-0). Sokként jött nem sokkal később Ötvös Bence sérülése, a válogatott középpályás egy szerencsétlen lépés után kapott a térdéhez, nem tudta folytatni a játékot. A 30. percben Zachariassen küzdött meg egy labdáért, amit vissza is kapott utána Yusuftól, majd remekül kilőtte az alsót, ezzel összesítésben már a magyar bajnok állt jobban (2-0).

A második félidő elején ébredezett a Ludogorec, Sztanics kétszer is közel járt a gólhoz, Gróf mindkétszer a helyén volt. Utána viszont megint a bolgár kapuk előtt sorjáztak a helyzetek, Raemaekers nem talált kaput, Yusuf sem, de ő kapufát igen, majd Bonmann védett. A 87. percben még megfagyott a vér a magyar erekben, a VAR ugyanis kihívta a játékvezetőt Makreckis szabálytalansága miatt, szerencsére azonban les miatt kifelé következett szabadrúgás. A bolgárok még igyekeztek hosszabbításra menteni a meccset, de igazán nagy sanszuk már nem volt, a Ferencváros továbbjutott és a Porto vagy a Braga lesz az ellenfele a folytatásban.

