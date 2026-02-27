Megszólalt a ferencvárosi támadó honosításáról Marco Rossi

Csütörtökön rendhagyó adással jelentkezett a Ferencváros saját gyártású műsora, a Fradi Zóna, amelynek ezúttal Marco Rossi szövetségi kapitány volt a vendége.

Természetesen szóba került annak a Franko Kovacevicnek az esetleges honosítása, aki magyar nagymamája révén játszhatna a magyar nemzeti tizenegyben. Az olasz szakember hangsúlyozta, hogy szüksége van a válogatottnak különböző alternatívákra a csatár poszton.

"Jelezték ezt már nekem, és követem is azokat a játékosokat, akiknél megvan ez a lehetőség, aztán majd az MLSZ mérlegeli, hogy ez mennyire lehetséges

- idézte Rossit az Origo. - Nem bízunk semmit a véletlenre, különösen a középcsatár pozíciójában, ahol jelenleg Varga Barni az egyedüli, aki nemzetközi szinten tud teljesíteni, Görögországban."

A télen az FTC-től eligazolt Tóth Alex kapcsán megjegyezte, hogy adott esetben Madarász Ádám előtt is előbb-utóbb nyitva lesz a válogatott ajtaja.



„Láttam Madarász Ádámot, amikor kezdett egy bajnoki mérkőzésen. Nyilván egy 2007-es srácról van szó, és azt látjuk, hogy vannak olyanok, akik ilyen korban már játszanak a válogatottban. A kor nem akadály, sőt, szerintem előny.

Ha kiharcolja magának, hogy folyamatosan a pályán legyen, akkor nagyon is esélyes, és a fiatalokról mindig is gyakran mondtam, hogy örülök neki, ha meghívhatom őket."

Rossi saját bevallása szerint is bátran küld meghívót fiatal játékosoknak is, ennek okát szintén taglalta.

"Lelkesedést, frissességet hoznak a válogatottba, és egyébként nem annyira hajlamosak azt a nyomást átélni, amit mindenki átél, amikor a válogatott játszik. Nagyon is erős az a nyomás” - zárta a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

