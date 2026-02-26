Továbbjutott a Ferencváros, Robbie Keane mégis tajtékzott a lefújás után + videó

Mint ismert, a Ferencváros 2-0-s győzelmet aratott a bolgár Ludogorec ellen az Európa-liga rájátszásának budapesti visszavágóján, és 3-2-s összesítéssel továbbjutott az Európa-liga nyolcaddöntőjébe. A találkozó 15. percében Ötvös Bence súlyosnak tűnő sérülést szenvedett, ami mellett Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője sem ment el szó nélkül a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón:

„Gondoljunk bele: egy minőségi külföldi játékos a kispadon ül, nem tud játszani. Miért? Mert ez a szabály. Ez a probléma, ha jönnek a sérülések: most Bence megsérült, tegyük fel, ha a holnapi edzésen Gruber is megsérül, akkor fel kell hoznunk egy fiatal srácot, aki még nem áll készen arra, hogy játsszon. Semmi értelme. Mindenki azt mondja, nemzetközi szinten kiválóak vagyunk, de a bajnokságban meg milyen rosszul teljesítünk. Miért? Mert nem tudunk úgy rotálni, ahogy szeretnénk”

– fogalmazott, majd kiemelte, bízik benne, hogy nem súlyos Ötvös sérülése, mert minden magyar játékosra szükség van.

„Nyolcan vannak, akikből válogathatunk. Ha kettő sérült, akkor csak egy cserénk van, gondoljanak csak bele ebbe” – emelte ki az ír szakember.

Az FTC vezetőedzője a mérkőzéssel kapcsolatban hangsúlyozta, az, hogy a legjobb 16 között szerepelhetnek, jól mutatja futballistái mentalitását.

„Ma mindenki lenyűgöző volt, elöl Yusuf és Joseph, de ugyanúgy a többiek, és a cserék is. Aki beállt, egytől egyig hozta ugyanazt a szintet, mint a pályán lévők, ez pedig a jó csapatok ismérve”

– fogalmazott Keane.

A magyar bajnok trénere kitért rá, a mérkőzés előtt teljesen nyugodt volt, mert biztos volt abban, hogy lesznek helyzeteik, amelyekből gólokat szerezhetnek.

„Persze több gólt kellett volna rúgnunk, de ez már az idegenbeli meccsre is igaz volt. A Ludogorecnek most sem, és egy héttel ezelőtt sem volt sok lehetősége, ez azt mutatja, hogy taktikai szempontból is rendben voltunk. Razgradban a két kapott góllal az volt a bajom, hogy elkerülhetőek voltak”

– magyarázta Keane.

A vezetőedző a pénteki sorsolásról pedig úgy vélekedett: „ezen a szinten egyszerű meccsek már nincsenek, így teljesen mindegy, ki lesz az ellenfelünk a következő körben”.

A Ferencváros biztosan portugál ellenfelet kap az El-nyolcaddöntőben, a Fradira vagy a Porto, vagy a Braga vár a legjobb 16 között. Az Európa-liga nyolcaddöntőinek sorsolását pénteken 13 órakor tartják a svájci Nyonban.

Robbie Keane kiakadását a sajtótájékoztatón IDE KATTINTVA nézheted vissza.

Forrás: MTI/M4





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.