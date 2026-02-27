„Megpróbáltak ezzel kinyírni téged és a Ferencvárost" – kiszivárgott Keane hidegrázós öltözői beszéde

„Te meg 20 ezer eurós büntetést kaptál. Ideadtad a pénzt, de kizárt, hogy te fizesd ki. Majd a klub rendezi, vagy én kifizetem. Nem érdemlitek meg, hogy fizetnetek kelljen. Megpróbáltak ezzel kinyírni téged, és megpróbálták kinyírni a csapatot is. De nem sikerült nekik. És tudjátok, mi mit tettünk? Megnyertük ezt a rohadt meccset!"

– húzta alá Robbie Keane öltözői beszédében.

Sajtóhírek szerint az UEFA eljárást indított Cebrail Makreckis ellen, amiért a Ludogorec-Ferencváros mérkőzés után kiintett a bolgár szurkolóknak a razgradi stadionban. Az eljárást állítólag a bolgárok kezdeményezték. A Ferencváros hátvédje végül pénzbírsággal megúszta az ügyet, 20 ezer eurót (7,8 millió forintot) kell befizetnie az Európai Labdarúgó-szövetségnek.





A teljes beszéd:

