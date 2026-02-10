Ma végre eljöhet a pillanat, 723 nap után nyerhet öt meccset egymás után, és vághatja le a haját egy Manchester United-szurkoló

Michael Carrickel szárnyal a Manchester United, az ideiglenesen kinevezett vezetőedzővel mind a négy mérkőzését (Manchester City,Arsenal, Fulham, Spurs) megnyerték a Vörös Ördögök, így jó pozícióból vághatnak neki a szezon hajrájának, és minden esélyük megvan, hogy a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyet megcsípjék a szezon végén.

A legtöbb szurkoló természetesen aláírta volna ezt akár csak január elején is, mikor Rúben Amorimot menesztette a Manchester United, ám egy szurkolónak duplán lesz fontos a West Ham United elleni találkozó. Frank Ilett 2024 októberében tett nem túl merész fogadalmat, amit aztán később minden bizonnyal megbánt: addig nem vágatja le a haját, amíg az MU nem nyer egymás után öt tétmérkőzést.

A csapat vezetőedzőjéhez, MIchael Carrickhez is eljutott a közösségi médiában virálissá vált szurkoló fogadalma, és a West Ham elleni meccs előtti sajtótájékoztatón ez is szóba került: "Igen, tudok róla, a gyerekeim tudtomra adták, de ez nem lesz téma a csapatmegbeszélésen. Megmosolyogtat, de semmi hatása nem lesz ránk a végén" - mondta mosolyogva Carrick.

A negyedik helyen tanyázó Manchester United kedd este tehet újabb lépést a BL-indulás kiharcolása felé, egy győzelemmel pontszámban befoghatná a harmadik helyezett Aston Villát, és léphet meg a Chelsea-Liverpool kettőstől a Premier League-ben.