Michael Carrick karnyújtásnyira van attól, hogy ideiglenes vezetőedzőként visszatérjen az Old Traffordra, és megpróbálja összeragasztani azt, amit Ruben Amorim tizennégy hónapos regnálása alatt darabokra esett.

Jason Wilcox futballigazgató és Omar Berrada vezérigazgató választása azért esett Carrickre, mert a klub jelenlegi állapotában nem egy újabb világmegváltó taktikára, hanem valakire van szükség, aki „beszéli a United nyelvét”.

A „Menedzser” bukása

Ruben Amorim sorsa azon a hírhedt január 4-i sajtótájékoztatón pecsételődött meg. Az, hogy kijelentette: ő menedzsernek jött, nem pedig edzőnek, nyílt hadüzenet volt a Sir Jim Ratcliffe által fémjelzett új struktúrának. A United vezetése olyan szakembert akar, aki a pályára koncentrál, hogy a klub vezetősége hozhassa meg a fontos stratégiai kérdéseket. Amorim ezt az egyensúlyt borította fel, a kapcsolat megromlása pedig elkerülhetetlenné tette a szakítást – még úgy is, hogy a klubnak a 2027-ig szóló szerződés minden egyes fillérét ki kell fizetnie.

Carrick: Több, mint tűzoltó

Michael Carrick nem ismeretlenül vág bele a feladatba. 2021-ben, Solskjaer távozása után három meccsen már megmutatta, hogy képes stabilizálni a hajót. Azóta a Middlesbrough élén szerzett tapasztalatokat, és bár a nyáron távoznia kellett a Borótól, most mégis ő került Ole Gunnar Solskjaer elé a rangsorban.

A tervek szerint Darren Fletcher maradna a stábban, hogy Carrick jobbkeze legyen, de egy további külsős szakember érkezése is a pakliban van. A cél egyértelmű: minimalizálni a károkat egy olyan szezonban, amelyben az európai kupaszereplés hiányában, illetve a korai kupabúcsúk eredményeként a United mindössze 40 mérkőzést játszik. Ilyenre pedig 111 éve nem volt példa a klubnál.

48 óra a döntésig

Bár a United hivatalosan még nem erősítette meg, hogy végső döntés született volna, megbízható források szerint Carrick és a vezetőség közötti tárgyalások a célegyenesbe értek, és akár két napon belül létrejöhet a megegyezés. Ratcliffe-éknek olyan végrehajtó kell, aki kísérletezés helyett képes megmenteni a United szezonját. Olyan edzőben bíznak, akik néhány hónapra elcsendesíti a belső konfliktusokat, és addig a vezetőség csendben dolgozhat az új hosszútávú vezetőedző kiválasztásán.

Carrick kinevezése még nem a stratégia része, hanem beismerése annak, hogy a Manchester United jelenleg nem tudja merre tart.

