Négy kulcsjátékosát is elvesztette a Manchester United a hétvégi bajnokira

Michael Carrick kinevezése óta veretlen a Manchester United, sőt, a hat bajnoki meccsből ötöt is megtudott nyerni a csapat, többek között a Manchester City, az Arsenal és a Tottenham Hotspur ellen is győzedelmeskedni tudtak a Vörös Ördögök.

Ez a menetelés jó pozícióba hozta az MU-t a Bajnokok Ligája-indulásért folytatott harcban, aminek a következő állomása a vasárnapi, Crystal Palace elleni hazai mérkőzéssel lesz.

Carrick a szokásos meccs előtti sajtótájékoztatón beszél a sérültekről, akik biztosan nem lépnek pályára a Palace ellen az Old Traffordon. Matthijs de Ligt még november végén, éppen a Sasok elleni idegenbeli találkozón lépett pályára utoljára, az edző pedig nem jó híreket közölt a holland védő állapotáról: "Matthijs hátproblémával küzd, ami lassabban gyógyul. Jó úton jár, de még idő kell neki. Ez része a futballnak sajnos, szóval majd visszakapjuk őt egyszer".

Mason Mount még a Manchester City ellen játszott utoljára a meccs legvégén, azóta ő sem áll Carrick rendelkezésére: "Mason közel jár a visszatéréshez. Már a pályán edz, szóval nemsokára visszatérhet, türelmesnek kell lennünk" - mondta Michael Carrick.

Dorgu és Lisandro Martínez sincs olyan állapotban, hogy pályára lépjen vasárnap, kettejük közül az argentin védő áll közelebb a visszatéréshez Michael Carrick szerint: "Dorgu messzebb van még, talán még pár hét szükséges nála, Martínez sokkal közelebb van a visszatéréshez. Pár nap kell még, de nincs már sok. Figyeljük a következő napokban, és meglátjuk" - összegzett a Manchester United vezetőedzője.

Forrás: SkySports

