Michael Carrick aggasztó részleteket közölt Patrick Dorgu sérüléséről

Mint ismert, Patrick Dorgut le kellett cserélni az egy héttel ezelőtti, Arsenal elleni, 3-2-re megnyert angol bajnoki rangadón, amelyen gólt is szerzett.

A Fulham elleni találkozót megelőző sajtótájékoztatón az ideiglenesen kinevezett Michael Carrick vezetőedző elmondta, Dorgura jelentős kihagyás vár. Igaz, azt egyelőre nem tudják, hogy pontosan milyen súlyos az izomsérülése. Angol kiadásunk arról ír, hogy akár tízhetes kihagyás is várhat a szélsőre.

Rajta kívül Matthijs de Ligtre sem számíthat a klublegenda, ám akad visszatérő is a csapat háza táján. Joshua Zirkzee ismét együtt edz a kerettel a sérülése után, így a Fulham ellen akár már pályára is léphet.

Carrick abban bízik, hogy vasárnap meg tudja őrizni százszázalékos mérlegét a United kispadján, miután a tabella első két helyezettjét is legyőzték vele a Vörös Ördögök. A Manchester City, majd az Arsenal elleni siker azt jelentette, hogy felléptek a negyedik helyre a táblázaton.

