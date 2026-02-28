A Mirror szerint a két városi rivális, a Manchester United és a Manchester City harcolhat meg Anderson aláírásáért a nyári transzferablakban, és mindkét csapatnál ő lehet a fő célpont.

Ennyiért lehet vinni

A Nottingham Forest játékosa az egyik legjobbá vált a posztján a Premier League-ben, aki 35 millió euróért érkezett a Newcastle-től 2024-ben. Olyannyira meghatározó teljesítményt nyújtott Nottinghamben Anderson, hogy már az angol válogatottban is bemutatkozhatott, és minden bizonnyal a közelgő nyári világbajnokságra is ott van Thomas Tuchel tervei között.

Anderson 75 millió euróra taksálja első körben a Forest, ám joggal reménykedhet abban, hogy egy esetleges licitháború alakul ki a két manchesteri klub között, így jókora haszonnal adhatna túl középpályásán a nottinghami csapat.

Még a vb előtt döntene a játékos

A helyzetet bonyolíthatja, hogy Anderson szeretné biztosnak tudni a jövőjét még a világbajnokság kezdete előtt, hogy csak a tornára koncentrálhasson, ha meghívót kap Thomas Tucheltől. Ugyanakkor a kiesés is reális veszélyt jelent csapata számára, és hírek szerint biztosan nem tartana a Nottingham Foresttel a másodosztályba Anderson, ami pedig a két klub malmára hajthatja a vizet, és nem kell elkapkodniuk semmit az üzlettel kapcsolatban.

A Manchester Unitednek mindenképpen el kell érnie a Bajnokok Ligája-indulást az idei szezonban, hogy érdemben legyen esélye meggyőzni Andersont, hogy ne a rivális Manchester Cityt válassza a nyáron. Michael Carrick kinevezése óta erre egyre nagyobb esélye van a csapatnak, hiszen amióta az új edző irányít az Old Traffordon, hat meccsből ötöt is megnyert az MU egyetlen döntetlen mellett, és olyan csapatokat sikerült megvernie az együttesnek, mint a Manchester City, az Arsenal vagy a Spurs.

