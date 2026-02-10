Goal.com
Live
FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP
Babos Péter

Elmarad a hajvágás: A Manchester United a 96. percben mentett pontot Londonban

Sesko megmentette Carrick veretlenségét.

A Manchester United 1-1-es döntetlent játszott a West Ham Uniteddel a Premier League 26. fordulójában.

Valószínűleg a futballtörténelem során ennyire nem vártak még hajvágás miatt mérkőzést, márpedig a West Ham United - Manchester United mérkőzésnek ez is volt a tétje, a Vörös Ördögök sorozatban aratott négy sikere után. Az első félidő mindenesetre nem kápráztatta el a nézőket semmilyen szempontból, a manchesteri fölény inkább meddő volt, a hazai csapat pedig teljesen veszélytelen volt Lammens kapujára, melyet a 45 perc alatt összekapirgált 0,05-ös xG tökéletesen mutat.

A West Ham a második félidő elején aztán nem csak életjeleket mutatott, de a vezetést is megszerezte, Bowen és Soucek összjátékának köszönhetően az 50. percben. Frank Illet torkán komoly gombóc keletkezhetett, noha lehet, hogy csatornája népszerűsége szempontjából a sorozat lezárása épp negatívan hatott volna. Mindenesetre úgy tűnt, hamar újra felcsillan a remény, amikor a 63. percben Casemiro gólt szerzett, apró szépséghiba, hogy lesről, így maradt az 1-0. Az MU labdabirtoklás terén a második játékrészben is a hazaiak fölé nőtt, de nem tudták gólra váltani a mezőnyfölényüket, egészen a hosszabbításig.

A 96. percben a hajvágásról már mindenki lemondott, Michael Carrick csapata viszont a pontszerzésről nem, az elmúlt hetekben kiváló formában futballozó Bryan Mbeumo szolgálta ki Seskót, aki megszerezte az egyenlítő találatot.

0