Mbappé és Bellingham is visszatér a Manchester City elleni visszavágóra

Álvaro Arbeloa kijelölte a keretét a keddi, Etihad Stadiumban rendezendő Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójára. A legnagyobb hír, hogy a spanyolok két legfontosabb láncszeme, Kylian Mbappé és Jude Bellingham is felépült sérüléséből, és ott vannak az utazó keretben.

A Real Madrid szurkolói megkönnyebbülhetnek: a Bajnokok Ligája aktuális idényének góllövőlistáját vezető Kylian Mbappé (8 meccsen 13 gól) öt kihagyott találkozó után ismét bevethető. A francia klasszis térdsérüléssel bajlódott február 21-e óta, így jelenléte kulcsfontosságú lehet a továbbjutás szempontjából. Hozzá hasonlóan visszatér az angol válogatott Jude Bellingham is, aki február eleje óta kilenc mérkőzést mulasztott el makacs combhajlító-sérülése miatt.

Sérüléshullám utáni erősítések

Álvaro Arbeloa dolgát nem könnyítették meg a sérülések az elmúlt hetekben, de a védelem is stabilizálódni látszik. Álvaro Carreras és David Alaba is felépült vádliproblémáiból, így mindketten bekerültek a keretbe. A keretben ismét helyet kaptak a „Castilla” fiataljai is, köztük a 18 éves Thiago Pitarch, aki az odavágón is kezdőként bizonyított.

Bár a Madrid kényelmes helyzetből várja a folytatást, hiszen Federico Valverde mesterhármasával és parádés játékával magabiztos előnyt szereztek az első mérkőzésen, a csapatnak koncentráltnak kell maradnia. Különösen igaz ez a befejezésekre, hiszen emlékezetes, hogy az előző felvonáson Vinícius Júnior büntetőt hibázott, amellyel még korábban lezárhatták volna a párharcot. Ezt a jelenetet később Gianluigi Donnarumma is véleményezte, elemezve a brazil támadó tizenegyesét.

Guardiola nem ismer tréfát

A Manchester City háza táján feszült a hangulat a háromgólos hátrány miatt. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Pep Guardiola egyértelmű ultimátumot adott játékosainak a visszavágó előtt, csak a tökéletes teljesítmény fogadható el a címvédőtől, ha meg akarják fordítani a párharcot.

A találkozó kedden, március 17-én este kerül megrendezésre az Etihad Stadiumban. A párharc győztesére minden bizonnyal a Bayern München vár a következő körben, miután a bajorok ötgólos előnnyel vágnak neki az Atalanta elleni visszavágónak.

