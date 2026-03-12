A szerda esti összecsapás feszült hangulatban indult a Santiago Bernabéu stadionban. A City olasz kapusa, Donnarumma már az első gólnál bizonytalan volt: Federico Valverde gólja előtt visszahúzta a kezét egy lehetséges szabálytalanságnál. Amikor azonban a fordulás után Vinícius Junior tört kapura, a kapus már nem hezitált – elvitte a brazil bokáját, amiért sárga lapot kapott és büntetőt ítéltek ellene.

„Ha fatto il fenomeno” – A gúnyos megjegyzés

Mielőtt a Real Madrid csillaga nekifutott volna a tizenegyesnek, a kamerák elkapták, amint Donnarumma olaszul elismétli ugyanazt a mondatot:

„Ha fatto il fenomeno.”

Ez a kifejezés az olasz futballszlengben kettős jelentéssel bír. Bár szó szerint azt jelenti, hogy „fenoménként viselkedik”, a kontextus ebben az esetben egyértelműen gúnyos volt. Donnarumma arra utalt, hogy Vinícius túlzásba viszi a „műsort”, túl sokat trükközik, és ezzel próbálja megalázni az ellenfelét.

A lélektani hadviselés bevált. Vinícius Junior szokatlanul lassú, túlzottan magabiztos nekimozdulással próbálta értékesíteni a büntetőt, ám az olasz óriás leolvasta a szándékot és hárított.

Statisztikai bravúr: Donnarumma a büntetők királya

A 27 éves kapus ismét bebizonyította, hogy a világ egyik legjobbja a közvetlen párharcokban. Donnarumma pályafutása során eddig 61 büntetővel nézett szembe játékidőben, amiből 17-et hárított. Ebben a statisztikában nincsenek benne a tizenegyespárbajok – mint amilyen a 2020-as (2021-ben rendezett) Európa-bajnoki döntő volt, ahol az olasz válogatottat csúcsra juttatta.

Életben maradt a Manchester City?

Bár a City 3-0-s hátrányban van, Donnarumma védése kulcsfontosságú lehet a visszavágó szempontjából. Ha Vinícius értékesíti a büntetőt, a 4-0-s különbség szinte biztos kiesést jelentett volna Pep Guardiola csapata számára. Így azonban a City, bár nehéz helyzetben, de még reménykedhet a manchesteri folytatásban.

