Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ENG-PR-MAN CITY-LEEDSAFP

Pep Guardiola kíméletlen üzenetet küldött a Manchester City sztárjainak a Real Madrid elleni visszavágó előtt

A Manchester City menedzsere, Pep Guardiola egyértelmű ultimátumot intézett játékosai felé. Aki kételkedik a Real Madrid elleni történelmi Bajnokok Ligája-fordításban, az inkább el se induljon a stadionba. A katalán szakember teljes elköteleződést és hitet követel, miközben csapatának egy háromgólos hátrányt kellene ledolgoznia.

Hegymenetben a City: A kiesés szélén az angol bajnok

A Manchester City az európai búcsú küszöbére sodródott, miután a múlt héten súlyos, 3-0-s vereséget szenvedett a Real Madrid otthonában, a Santiago Bernabéu stadionban. Mint ismert, a spanyol fővárosban Federico Valverde mesterhármasával sokkolta a manchesterieket, amivel a Madrid szinte már az elődöntőben érezheti magát.

Az angol óriás formája finoman ingadozó. Az utolsó négy tétmérkőzéséből mindössze egyet tudott megnyerni, miközben olyan csapatok ellen hullajtott pontokat a Premier League-ben, mint a Nottingham Forest vagy a West Ham. A gólerős játék hiánya és a váratlan védelmi megingások miatt Guardiola csapata embert próbáló feladat előtt áll a keddi, Etihad Stadiumban rendezendő visszavágón.

Nincs helye a kétkedőknek

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Guardiola kerek perec kijelentette: nincs türelme a kishitűséghez az öltözőben. A menedzser szerint a mentális gátak leküzdése alapfeltétel a profi labdarúgóitól.

„Ha nem hisznek benne, az az ő problémájuk” – szögezte le Guardiola. „Felnőtt emberek, jó fizetéssel. Ha nem hisznek abban, hogy ez sikerülhet a Bajnokok Ligájában, akkor menjenek haza, maradjanak otthon. Meg kell próbálnunk. Mit veszíthetünk?”

Megtörik-e az első meccses átok?

A statisztikák nem a Manchester City mellett szólnak. A Real Madrid a legutóbbi négy BL-összecsapásukból hármat megnyert, és arra készül, hogy immár ötödik alkalommal kiejtse a manchesterieket az egyenes kieséses szakaszból.

Emellett Guardiolának saját „első meccses átkával” is meg kell küzdenie: legutóbbi öt alkalommal, amikor elveszítette a párharc első felvonását, egyszer sem tudott továbbjutni – ebből három eset már a City kispadján történt vele. Pep azonban továbbra is kitart saját filozófiája mellett:

„Szeretem a csapatomat. Tudom, hogy a modern futball már nem ilyen, de nekem még mindig tetszik, amit látok.”

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés
0