Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Manchester City 3-0-s pofonba szaladt bele a Real Madrid ellen a BL-nyolcaddöntő első felvonásán a Santiago Bernabéuban szerda este. Azonban a végeredmény könnyen lehetett volna 4-0 is, ha Vinícius Júnior az 58. percben nem hibázza el az éppen általa kiharcolt tizenegyest.

Vinícius végig a labdát nézte, így nem láthatta, hogy Gianluigi Donnarumma már oldalt választott, és elindult a bal kapufa felé, és mivel a brazil támadó lövésében nem is volt elég erő, és nem is helyezte igazán, így a Manchester City kapusának ez csemege volt.

Vinícius elpuskázott tizenegyesét az összefoglalóban 3:00-nál találod.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Real Madrid Valverde szabálytalan góljával nyerhette meg a rangadót.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.