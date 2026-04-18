Kétfrontos harcot vív az Arsenal a szezon hajrájában, a Premier League-ben hatpontos előnye van a csapatnak a Manchester City előtt egy meccsel többet lejátszva, a Bajnokok Ligájában pedig az Atlético Madriddal játsszák Mikel Artetáék a sorozat elődöntőjét. Az elmúlt hetekben viszont igencsak visszaesett eredmények tekintetében az észak-londoniak formája, és a játékstílusukkal sincs mindenki kibékülve: a bajnokságban szerzett 62 góljuk 37%-a rögzített helyzetből született, a legutóbbi öt meccsén pedig csupán két akciógólt szerzett a csapat.

Guardiolát azonban nem érdeklik ezek a kritikák. Amikor arról kérdezték, hogy szereti-e nézni a londoniakat, határozott választ adott:

"Igen. Az emberek követelőzőek. A média, a szurkolók, mindenki. Én élvezem nézni a játékukat. Nagyon sok mindent tanulok tőlük. Amit az emberek akarnak, az a győzelem, és mi is harcolni fogunk. De van egy fontos tényező, amivel nem tudunk versenyezni: az Arsenal 22 éve nem nyert Premier League-et. Van bennük valami, ami egyedivé teszi őket, Ezt pontosan tudom".

Az Arsenal múlt hétvégi, Bournemouth elleni hazai veresége újra nyílttá tette a bajnoki címért folytatott versenyt. Az Opta statisztikája szerint az Arsenal bajnoki esélye jelenleg is 87%-os, míg a Cityé 13%. A legutóbbi találkozásukkor viszont Guardioláék hagyták el győztesen a pályát, a Wembley-ben 2-0-ra győzött a Manchester City a Ligakupa döntőjében.

Ennek ellenére egyszerű a matek Guardiola szerint. Kijelentette, amennyiben vasárnap a City elveszíti a találkozót, a bajnoki versenyfutás számukra véget ér. Ugyanakkor nagyon bizakodó is a meccs előtt:

"A magabiztosságunk jó. Készen állunk. Telt ház lesz, a körülmények tökéletesek egy nagyszerű mérkőzéshez".

Forrás: BBC

