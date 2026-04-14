Óriási bajban az Arsenal: Veszélybe került Saka játéka a Manchester City elleni bajnoki döntőn!

Saka továbbra is a pálya szélén

Az Ágyúsoknál egyre nagyobb az aggodalom a 24 éves sztárjátékos állapota miatt, aki a múlt havi Carabao Kupa-döntő óta nem lépett pályára. Saka nem tudott részt venni a Sporting CP elleni BL-negyeddöntő visszavágója előtti edzésen sem, mivel a makacs Achilles-sérülése nem javul a várt ütemben.

A szélső hiánya a lehető legrosszabbkor jött: az Arsenal formája megingott, a legutóbbi négy tétmérkőzéséből hármat elveszített – többek között a hétvégén a Bournemouth is legyőzte az észak-londoniakat.

Arteta óvatos optimizmusa

Mikel Arteta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón próbált higgadt maradni, de elismerte, hogy Saka terhelésének adagolása nehéz döntések elé állítja.

„Ez egy olyan probléma, amit már egy ideje hordozott. Egy Achilles-ín sérülésről van szó. Van javulás, és remélhetőleg csak napokról, nem hetekről van szó. De látnunk kell, hogyan reagál a fejlődésre, amikor a terhelés növekszik" – fogalmazott a spanyol menedzser.

Arra a kérdésre, hogy elvárja-e a játékosaitól, hogy fájdalommal is vállalják a játékot a szezon ezen szakaszában, Arteta így felelt:

„Megpróbálják. Tudjuk, mennyire fontos a bevethetőség a szezonnak ebben a kulcsfontosságú szakaszában. Nyilvánvalóan négy-öt kezdőjátékosunk hiányzik már hetek óta, aminek hatása van. Szükségünk vanrájuk, ez egészen biztos."

Sérüléshullám és nyomás az Emirates-ben

Saka mellett Declan Rice és Jurrien Timber fitneszállapota is kérdéseket vet fel, ami tovább nehezíti az Arsenal dolgát a bajnoki hajrában. A Manchester City közben rohamléptekkel zárkózik, így a két csapat közelgő összecsapása gyakorlatilag a bajnoki cím sorsáról dönthet.

A csapat gyengébb formája miatt már Arteta jövőjével és lehetséges utódjaival kapcsolatban is szárnyra kaptak pletykák.

A menedzser visszautasította azokat a felvetéseket, melyek szerint a szurkolók már elégedetlenek azzal, ahogy a sérülésekről tájékoztatja őket a baszk.

„Egyáltalán nem látom ezt a szurkolókon, pedig sokat ismerek közülük – nincs ilyen érzésem. Hatvanezer emberből talán akad néhány, de a többség egyszerűen örül, hogy látja a csapatot, függetlenül attól, ki játszik." – védte meg álláspontját Arteta.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.