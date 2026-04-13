Ferdinand üzenete az Arsenalnak

Rio Ferdinand figyelmeztette az Arsenal vezetőedzőjét, Mikel Artetát az észak-londoniak Manchester City elleni sorsdöntő bajnoki mérkőzése előtt. A Manchester United korábbi játékosa arra hívta fel a figyelmet, az Ágyúsok a saját vesztüket okozzák, ha nem játszanak elég bátran:

„Ha odamentek az Etihadba, és visszahúzódtok, ahogy a Liverpool tette a PSG ellen, akkor nagy verést fogtok kapni. Minden csapat teljesen beszorít titeket. Ezt nem engedhetitek. Így akartok bajnokságot nyerni?”

– mondta a hatszoros Premier League-győztes védő a Rio Ferdinand Presents című YouTube-csatornáján.

Az Arsenal és a City vasárnap csap össze, a mérkőzés a bajnoki cím sorsának szempontjából sorsfordító lehet, miután a hétvégi forduló során Pep Guardiola csapata hat pontra csökkentette a lemaradását. Minden figyelem a Manchester City otthonában, az Etihadban megrendezésre kerülő mérkőzésen lesz, amelyre a Citynek egy egész hete van felkészülni, míg az Arsenalnak csak néhány napja, hiszen szerdán Bajnokok Ligájában a Sporting Lisszabon csapatával találkozik.

Artetának reagálnia kell

Ferdinand szerint Guardiola a két csapat legutóbbi találkozása során egy egészen új taktikai rendszert alkalmazva bénította meg az Arsenal játékát, amely látványosan megváltoztatta csapatok játékát, amikor az Ágyúsok ellen lépnek pályára:

„Szembetűnő volt, ahogy a City igyekezett hogy minden passzsávot elzárni, és magas letámadást alkalmazni. A Bournemouth nem pont ugyanúgy támadott le, de voltak egyértelmű hasonlóságok.”

A Manchester United legendája kiemelte, nagyon nehezen talál megoldásokat Mikel Arteta csapata a legutóbbi néhány meccs látványos problémáira:

„A City legutóbb is remekül blokkolta a passzsávokat, így az Arsenal vagy felrúgta a labdát, vagy kockázatos módon hozta ki, sokszor labdaeladás lett a vége. Úgy látom, ez a sablon, amelyet a Bournemouth a maga módján le is másolt.”

Rio Ferdinand végezetül elmondta, nagyobb reakciót vár az Arsenal vezetőedzőjétől és játékosaitól:

„Mikel Arteta és csapata még nem talált rá a megoldásra. Az utóbbi hetekben gyengén teljesítettek. Többet szeretnék látni a csapattól, legalább mozogjanak és terheljék meg magukat.”

Forrás: Daily Mail

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.