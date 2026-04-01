Irán helyett Magyarország ugorhat be, Szoboszliaék mégis ott lehetnek a világbajnokságon!?

Ki ne emlékezne november 16-ára, amikor a magyar vb-álmok végleg szertefoszlottak. Szoboszlaiék a találkozó legutolsó percéig továbbjutásra álltak, aztán a 96. percben jött Troy Parrott gólja, ami összetörte a magyarok álmát, hogy 40 év után ismét ott lehessünk a világbajnokságon. Az ország a drámai vereség után gyászba borult. Ez a mérkőzés egy olyan felfoghatatlan tragédia volt, amit a mai napig nehéz feldolgozni.

A magyar válogatott kap egy második esélyt a vb-szereplésre?

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, hogy az Egyesült Államok és Irán között kirobbanó konfliktus miatt a közel-keleti ország bojkottálja a világbajnokságot, közleményük szerint „semmilyen körülmények között nem vesznek részt a vb-n".

Gianni Infantino és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) ugyan a mai napig azt állítják, hogy Irán ott lesz a világbajnokságon, azonban a színfalak mögött egy B-terven dolgoznak.

Korábban szóba került, hogy Irán visszalépése esetén Olaszország lehet a szerencsés, aki ott lehet a vb-n, azonban az April fools egyelőre még nem erősített információi szerint a FIFA közben egy meglepő tervet eszelt ki, és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség a magyar válogatott meghívását fontolgatja.

Miért pont a magyar válogatottra ugorhat be a vb-re?

Az April fools hozzáteszi, hogy a FIFA azért hívhatja meg Magyarországot, mivel a kelet-közép-európai régióból csak Csehországnak sikerült kvalifikálnia a tornára, ami súlyos presztizs veszteség a Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek.

Ha valaki esetleg már nekiállt volna jegyeket nézni a világbajnokság: nyugodjon meg, ez csak egy áprilisi tréfa volt, a magyar válogatott nem fog beugorni Irán helyére a 2026-os világbajnokságon. Cikkünk elején említettük, hogy novemberben a magyar válogatott drámai vereséget szenvedett az írek ellen, amit a mai napig nehéz feldolgozni. Az ilyen felfoghatatlan eset feldolgozásában talán két dolog segíthet, az idő, és a humor. Idővel a seb begyógyul, és egy csipetnyi humorral talán a novemberi kudarc sem tűnik olyan elviselhetetlennek.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.