Goal.com
Live
Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport
C. Kovács Attila

A Liverpool új vezetőedzője kirakná Szoboszlai Dominikot!?

Arne Slot jövője továbbra is bizonytalan Liverpoolban, angol sajtóhírek szerint a Real Madridtól télen kirúgott Xabi Alonso lehet a holland vezetőedző utódja, ha a Liverpool a 47 éves szakember menesztése mellett dönt. Angol források szerint a Xabi Alonso már három játékost is kinézett magának, akikkel megerősítené a vörösök kezdőcsapatát, az érkezők miatt pedig több jelenlegi kulcsjátékos, köztük Szoboszlai Dominik is kikerülhetne a Liverpool kezdőcsapatából. Mutatjuk a részleteket!

Xabi Alonso váthatja Arne Slotot

Arne Slot helyzete a Liverpool kispadján hétről hétre egyre bizonytalanabbá válik. Amennyiben menesztenék a holland szakember, akkor nagy valószínűséggel Xabi Alonso ülhetne le a vörösök kispadjára. 

A spanyol edző 2026 elején távozott a Real Madridtól, és most sokan arra számítanak, hogy a korábbi liverpooli középpályás visszatérhet egykori klubjához, ha vörösök vezetősége Arne Slot kirúgása mellett dönt.

Bár a spanyolországi időszaka nem alakult a tervek szerint, Alonso kétségtelenül a legjobb edzők közé tartozik.

Minden egyes mérkőzés, amit a Liverpool nem tud megnyerni – például a kiesés elől menekülő Tottenham elleni 1–1-es döntetlen – tovább gyengíti Slot pozícióját, és felerősíti azokat a hangokat, miszerint Xabi Alonso válthatja a vörösök kispadján.

Már megvannak Xabi Alonso kiszemeltje

Sajtóhírek szerint már az is kiszivárgott, hogy Alonso milyen igazolásokat szeretne, ráadásul az edző ügynöke is megszólalt az ügyben.

Bajnokok Ligája
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL

A Football365 spanyol forrásokra hivatkozva arról ír, hogy Alonso már meg is fogalmazta a feltételeit a Liverpool vezetőségének. A spanyol tréner állítólag Alessandro Bastonival (Inter) szeretné megerősíteni a Liverpool védelmét. 

Az olasz középhátvéd ugyan drága lenne, azonban a 26 éves olasz védő balhátvédként is bevethető, illetve otthonosan mozog a háromvédős rendszer bal oldalán is. Alonso ezt a rendszert gyakran alkalmazta a Bayer Leverkusennél.

Egy vérbeli nyolcast hozna Xabi Alonso Szoboszlai Dominik nyakára

A beszámoló szerint a spanyol szakember Bastonin kívül a Crystal Palace középső középpályását, Adam Whartont nézte ki magának. Az angol válogatott középpályás játékstílusa sok tekintetben emlékeztethet minket a fiatalabb Xabi Alonsóra, aki precíz passzaival és higgadt temóváltásával irányította egykoron többek között a Liverpool középpályáját is. 

A fiatal angol középpályás iránt várhatóan komoly érdeklődés lesz a nyáron, a hírek szerint a Manchester United is élénken érdeklődik a 22 éves játékmester irányt, aki hatosként, nyolcasként és tízesként is bevethető, de legotthonosabban talán pont Szoboszlai Dominik eredeti posztján, jobb oldali nyolcasban érzi magát a pályán, de a Crytal Palace-ban rendszeres feltűnik dupla hatosban is, egy védekezőbb szellemű középpályással oldalán.

A Liverpool jelenleg is öt középső középpályással játssza végig a 2025/26-os idényt, így egy újabb középső középpályás megjelenése nem jelenté automatikus azt, hogy pont Szoboszlai Dominik kerül ki a kezdőből – aki ráadásul a szezon legjobb liverpooli játékosa –, azonban nyilván ennek a lehetőségét sosem lehet százszázalálkosan elvetni, hiszen most még nem tudhatjuk, milyen profilokra lenne szüksége Alonsónak a középpályán. 

Barcola Xabi Alonso harmadik kiszemeltje

A spanyol szakember a támadósort is megerősítené, Bradley Barcolát, a PSG villámgyors szélsőjét nézte ki magának. A francia szélső mindkét oldalon bevethető, és komoly erősítést jelenthetne a formáját kereső Cody Gakpo, illetve az egyre idősebb Mohamed Szalah mellett.

Alonso ügynöke megszólalt a Liverpool-pletykákról

Bár egyes szurkolók már most izgatottan várják Alonso esetleges visszatérését a Mersey-partjára, az edző ügynöke cáfolta azokat a híreket, hogy ügyfele már aláírt volna a Liverpoolhoz. Inaki Ibánez a WinWinnek elmondta, hogy Alonso egyelőre mérlegeli a lehetőségeit, de még nem döntött a jövőjéről. 

Forrás: Givemesport

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés
0