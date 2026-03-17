A Liverpool új vezetőedzője kirakná Szoboszlai Dominikot!?

Xabi Alonso váthatja Arne Slotot

Arne Slot helyzete a Liverpool kispadján hétről hétre egyre bizonytalanabbá válik. Amennyiben menesztenék a holland szakember, akkor nagy valószínűséggel Xabi Alonso ülhetne le a vörösök kispadjára.

A spanyol edző 2026 elején távozott a Real Madridtól, és most sokan arra számítanak, hogy a korábbi liverpooli középpályás visszatérhet egykori klubjához, ha vörösök vezetősége Arne Slot kirúgása mellett dönt.

Bár a spanyolországi időszaka nem alakult a tervek szerint, Alonso kétségtelenül a legjobb edzők közé tartozik.

Minden egyes mérkőzés, amit a Liverpool nem tud megnyerni – például a kiesés elől menekülő Tottenham elleni 1–1-es döntetlen – tovább gyengíti Slot pozícióját, és felerősíti azokat a hangokat, miszerint Xabi Alonso válthatja a vörösök kispadján.

Már megvannak Xabi Alonso kiszemeltje

Sajtóhírek szerint már az is kiszivárgott, hogy Alonso milyen igazolásokat szeretne, ráadásul az edző ügynöke is megszólalt az ügyben.

A Football365 spanyol forrásokra hivatkozva arról ír, hogy Alonso már meg is fogalmazta a feltételeit a Liverpool vezetőségének. A spanyol tréner állítólag Alessandro Bastonival (Inter) szeretné megerősíteni a Liverpool védelmét.

Az olasz középhátvéd ugyan drága lenne, azonban a 26 éves olasz védő balhátvédként is bevethető, illetve otthonosan mozog a háromvédős rendszer bal oldalán is. Alonso ezt a rendszert gyakran alkalmazta a Bayer Leverkusennél.

Egy vérbeli nyolcast hozna Xabi Alonso Szoboszlai Dominik nyakára

A beszámoló szerint a spanyol szakember Bastonin kívül a Crystal Palace középső középpályását, Adam Whartont nézte ki magának. Az angol válogatott középpályás játékstílusa sok tekintetben emlékeztethet minket a fiatalabb Xabi Alonsóra, aki precíz passzaival és higgadt temóváltásával irányította egykoron többek között a Liverpool középpályáját is.

A fiatal angol középpályás iránt várhatóan komoly érdeklődés lesz a nyáron, a hírek szerint a Manchester United is élénken érdeklődik a 22 éves játékmester irányt, aki hatosként, nyolcasként és tízesként is bevethető, de legotthonosabban talán pont Szoboszlai Dominik eredeti posztján, jobb oldali nyolcasban érzi magát a pályán, de a Crytal Palace-ban rendszeres feltűnik dupla hatosban is, egy védekezőbb szellemű középpályással oldalán.

A Liverpool jelenleg is öt középső középpályással játssza végig a 2025/26-os idényt, így egy újabb középső középpályás megjelenése nem jelenté automatikus azt, hogy pont Szoboszlai Dominik kerül ki a kezdőből – aki ráadásul a szezon legjobb liverpooli játékosa –, azonban nyilván ennek a lehetőségét sosem lehet százszázalálkosan elvetni, hiszen most még nem tudhatjuk, milyen profilokra lenne szüksége Alonsónak a középpályán.

Barcola Xabi Alonso harmadik kiszemeltje

A spanyol szakember a támadósort is megerősítené, Bradley Barcolát, a PSG villámgyors szélsőjét nézte ki magának. A francia szélső mindkét oldalon bevethető, és komoly erősítést jelenthetne a formáját kereső Cody Gakpo, illetve az egyre idősebb Mohamed Szalah mellett.

Alonso ügynöke megszólalt a Liverpool-pletykákról

Bár egyes szurkolók már most izgatottan várják Alonso esetleges visszatérését a Mersey-partjára, az edző ügynöke cáfolta azokat a híreket, hogy ügyfele már aláírt volna a Liverpoolhoz. Inaki Ibánez a WinWinnek elmondta, hogy Alonso egyelőre mérlegeli a lehetőségeit, de még nem döntött a jövőjéről.

Forrás: Givemesport



