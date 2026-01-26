Londonból kaphat posztriválist Szoboszlai Dominik!

Sajtóinformációk szerint a Liverpool Adam Wharton leigazolásával erősítené meg középpályáját.



Az angol válogatott játékos is elhagyhatja a Crystal Palace-t, amely már a szezon közben igyekezett meghosszabbítani egyik legnagyobb kincsének 2029-ben lejáró szerződését. A hatosként és nyolcaként is bevethető futballista egyes sajtóorgánumok szerint már meg is egyezett egy 5 éves szerződéssel kapcsolatban a Liverpoollal, amely csak sokasítaná, a londoni csapat problémáit, amelyik rövid időn belül elvesztette Michael Olisét, Eberechi Ezét és Marc Guehit.



Wharton megszerzése ezért még innen sem lesz egyszerű, hiszen Európa legnagyobb klubjai sorban állnak a középpályásért.



