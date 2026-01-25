Van Dijk a VAR-t kritizálta, Slot szerint Kerkezről elkerülhető gólt kapott a Liverpool

Virgil van Dijk élesen bírálta a játékvezetést és a VAR működését, miután a Liverpool 3–2-re vereséget szenvedett egy drámai mérkőzésen a Bournemouth ellen. A holland válogatott védő szerint szabálytalanság történt ellene közvetlenül Amine Adli győztes találata előtt, ám sem a játékvezető, sem a VAR nem ítélt a javára.

A Bournemouth meglepetésre legyőzte a Liverpoolt, és véget vetett a Vörösök 13 mérkőzéses veretlenségi sorozatának minden sorozatot figyelembe véve. A szakadó esőben lejátszott dél-angliai találkozón a hazaiak már az első félidőben komoly előnyre tettek szert: Evanilson és Alex Jimenez is betalált, kihasználva a liverpooli védelem hibáit. Az első gólnál Van Dijk is hibázott, nem tudott felszabadítani az akció során.

A Liverpool azonban nem adta fel - a holland védő találatával előbb szépített -, és a hajrában sikerült egyenlítenie: a 80. percben Szoboszlai Dominik hatalmas szabadrúgásgólt lőtt, amellyel visszahozta csapatát a meccsbe.

A hosszabbítás ötödik percében azonban újabb fordulat következett. James Hill hosszú bedobása hatalmas kavarodást okozott a Liverpool tizenhatosán belül, a labda végül Amine Adli elé pattant, aki közelről a hálóba gyötörte, megszerezve ezzel a győztes gólt a Bournemouthnak.

A Liverpool játékosai hevesen reklamáltak a találat után. Van Dijk azt állította, hogy az akció során egyértelműen feltartották, ezért a gólnak nem lett volna szabad megadni. A VAR rövid ellenőrzést végzett egy esetleges szabálytalanság miatt, de végül érvényesnek ítélte a találatot, ami feldühítette a liverpooli csapatkapitányt.

A mérkőzés után Van Dijk a Sky Sportsnak nyilatkozva így fogalmazott:

„A pályán úgy éreztem, hogy feltartottak, de a játékvezető és a VAR nem látta így. Állhatok itt és mondhatom, hogy nem kellett volna megadni a gólt, de megadták – ez van.”

Az utólagos stúdióelemzés során azonban Jamie Redknapp, a Sky Sports szakértője rámutatott, hogy Van Dijket valójában saját csapattársa akadályozta meg.

„Valóban feltartották, szabálytalanság történt, de a saját játékosa követte el: Curtis Jones” – mondta Redknapp. „Virgil jó pozícióban volt, támadta a labdát a bedobásnál, de Jones elesik mellette, gyakorlatilag elgáncsolja. Innentől Adli érdeme a gól – ő reagált a leggyorsabban, és könyörtelenül kihasználta a helyzetet.”

A találat így érvényben maradt, a Bournemouth pedig emlékezetes győzelmet aratott, míg a Liverpool fájó vereséggel és komoly vitatémával hagyta el a pályát.



A mérkőzést követően Arne Slot vezetőedző is értékelt, és önkritikusan beszélt csapata teljesítményéről, valamint a körülményekről.

„Talán ez jól összefoglalja az idényünket. Mindig történik valami, minden alkalommal valami különleges módon kapunk gólt – de a végén mégis csak gólt kapunk” – mondta Slot az újságíróknak. „Az egyetlen felelősök mi magunk vagyunk. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy akár hamarabb is megszerezhették volna a 3–2-es vezetést.”

A holland szakember elismerte, hogy a hajrára több játékosa is fizikailag elfáradt, de ezért nem hibáztatja őket.

„Néhány játékosunk teljesen elfogyott erőben, de ezért nem lehet őket kritizálni. Két nappal ezelőtt idegenben játszottunk, Marseille-ben. Mi vagyunk az egyetlen csapat, amely a Bajnokok Ligájában szereplők közül mindössze két nap pihenőt kapott. Egy idegenbeli európai meccs után újabb idegenbeli találkozó várt ránk, ráadásul az egyik legintenzívebb csapat ellen.”

Slot kitért arra a hosszabb játékmegszakításra is, amelynek idején a Liverpool tíz emberre fogyatkozott, miután Joe Gomez sérülést szenvedett.

„A második gólt akkor kaptuk, amikor már tízen voltunk a pályán. Az első gól után Joe Gomeznek le kellett jönnie. Megpróbálta folytatni, azt hitte, képes rá, de végül kiderült, hogy mégsem. Próbáltam odakiabálni a játékosoknak, hogy tegyék ki a labdát, mert addig viszonylag kontroll alatt tartottuk a meccset. Amikor viszont elveszítettük, minden megváltozott.”

Az edző ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kapott gól nem kizárólag a létszámhátrány következménye volt.

„Még ha tízen is vagyunk, ez a gól nem kifejezetten emiatt született. Egy szélső egyszerűen meglepte Kerkezt, egy olyan szituációban, amelyet sokkal jobban is megoldhattunk volna.”