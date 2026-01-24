A szombat esti mérkőzésen három magyar játékos is pályára lépett, Szoboszlai először gólpasszt, majd gólt is jegyzett, amivel döntetlenre hozta fel csapatát a Bournemouth ellen, ám a friss igazolás Tóth Alex becserélése után mégis a hazai csapat tudta kiharcolni a győzelmet az utolsó pillanatban.

Kerkez Milost már a félidőben lekapta a pályáról Arne Slot, és a második gól bournemouthi előtt valóban a magyar válogatott hátvéd mögé lőtték be a labdát, ám a holland szakember szerint nem ezért cserélte le játékosát már a félidőben: “Szükségem van minden játékosomra. Tudtam, még egy kilencven perc Milosnak nem lehetséges egy intenzíven játszó Bournemouth ellen, szóval muszáj volt behoznom Robertsont. Mivel az első félidőben már kellett cserélnem, így Milost kénytelen voltam lehozni, hogy egészséges maradjon a szezon további részére. Az utolsó dolog, ami hiányzik, hogy még valaki megsérüljön” - mondta a SkySportsnak Slot, utalva arra, Andy Robertsonra is szüksége lesz a csapatnak, hiába boronálták őt össze a Tottenham Hotspurrel.

A Liverpool elvesztette 13 meccses veretlenségi sorozatát, egy következőt viszont elkezdhet jövő hét szerdán az azeri Qarabag ellen a Bajnokok ligájában, ahol jelenleg a negyedik helyen állnak a Vörösök, egy esetleges győzelemmel pedig biztosan a nyolcaddöntőbe jut Arne Slot együttese.