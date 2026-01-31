Goal.com
Live
Szoboszlai Dominik Mohamed SzalahSteven Halliwell/MI News
GOAL

Rangadót játszik a Liverpool, kövesd élőben Szoboszlaiék élet-halál meccsét!

A Liverpool a Newcastle Unitedet fogadja a Premier League 24. fordulójában szombat este. Arne Slot vezetőedző ezúttal Szoboszlai Dominikra és Kerkez Milosra is a kezdőcsapatban számít.

A Liverpool a múlt szombati AFC Bournemouth elleni 3-2-s vereség után mindenképpen javítana a bajnokságban. 

A mérkőzés alakulását IDE KATTINVTA élőben követheted.

A vörösök szerdán 6-0-s győzelmet aratott az azeri Qarabag ellen a Bajnokok Ligája alapszakaszának utolsó fordulójában. Szoboszlai Dominik gólpasszal járult hozzá a kiütéses győzelemhez

A 25 éves magyar középpályás a Bournemouth ellen is góllal és gólpasszal jelentkezett, de ez is kevés volt a Liverpoolnak a pontszerzéshez.

Anglia 1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW

A Liverpool kezdőcsapata a Newcastle United ellen:


Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0