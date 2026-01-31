Szívszorító: Szoboszlai szöglete után betalált, majd elsírta magát az édesapját gyászoló Liverpool-játékos

Arne Slot egymás követő három mérkőzésen nem számíthatott a francia középső védőre, aki hazautazott édesapja január 23-ai temetésére Franciaországba, majd egy kis időt kért, ezért a Qarabag elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sem került még a keretbe.

Megható pillanatokkal zárult a rangadó

A 26 éves védő két hét után először a Newcastle United elleni szombati bajnokin került vissza a csapatba, ahol rögtön kezdőként számított rá Arne Slot vezetőedző. A francia védő pedig végig remek teljesítmény nyújtott, a mérkőzés hosszabbításában pedig egy góllal koronázta meg mai produkcióját. A 93. percben Szoboszlai Dominik bal oldali beadását Nick Pope öklözte ki, azonban a labda pont Konaté elé került, aki a kapuba belsőzte a játékszert, ezzel beállítva a 4-1-s végeredményt.

Konaté könnyeivel küszködött a gólja ünneplése során, csapattársai pedig megölelgették, még Alisson Becker is előrefutott a kapuból, hogy együtt ünnepeljen csapattársával.

Konaté gólját IDE KATTINTVA tudod visszanézni.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Liverpool második gólját Kerkez Milos tűpontos passza előzt meg. Kerkez gólpasszát IDE KATTINTVA nézheted vissza.