Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Alexander Isak súlyos lábsérülést szenvedett a Liverpool decemberi Tottenham Hotspur elleni bajnokiján. Az orvosi diagnózis szerint a svéd játékos bokája megsérült, szárkapocscsontja pedig eltört, ezért a játékost meg kellett műteni pár nappal később.

Isak visszatért

Alexander Isak fontos lépést tett a felépülése felé: a lábműtétje után ismét feltűnt a Liverpool edzőközpontjában, de még nem edzett együtt a csapattársaival, egyéni edzésmunkát végzett, ugyanis rehabilitációjának utolsó része még hátra van.

Isak biztosan kihagyja a szerdai Galatasaray elleni visszavágót, ahol a Liverpoolnak az első meccsen összeszedett 1–0-s hátrányt kell ledolgoznia, hogy bejusson a negyeddöntőbe – ahol a Chelsea vagy a Paris Saint-Germain várna rá.

Slot is megszólalt Isakkal kapcsolatban

Arne Slot korábban, a Tottenham elleni 1–1-es döntetlen előtt adott biztató helyzetjelentést, amely alapján Isak jó úton halad, és a válogatott szünet után visszatérhet a pályára.

„Még a rehabilitációs csapattal dolgozik, nem a többiekkel. Ha most kellene válaszolnom, azt mondanám, nem számítok rá, hogy márciusban csatlakozik a svéd válogatotthoz. Még másfél hét van addig, a klub és a válogatott között mindig van egyeztetés, de nem hiszem, hogy addig pályára lépne nálunk.”

– húzta alá Slot a múlt héten.

A Liverpool egyértelműen számított rá, hogy a svéd támadó még az idény vége előtt felépül sérüléséből, ugyanis a 26 éves csatár nem került ki a vörösök Bajnokok Ligája keretéből, így ha a Liverpool szerdán továbbjut a Galatsaray ellen, akkor könnyen előfordulhat, hogy a negyeddöntőben már Isak is ott lehet majd a pályán.

Több visszatérő, egy újabb hiányzó, Szoboszlai ismét védő lesz?

A The Standard információi szerint Joe Gomez viszont nem tűnt fel a keddi edzésen, ami kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy bevethető lesz-e a BL-nyolcaddöntő visszavágóján. Slot várhatóan a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón ad majd friss híreket a jobbhátvéd állapotáról. Ha Gomez nem léphet pályára a Galatasarayelleni visszavágón, akkor nagy valószínűséggel ismét Szoboszlai Dominik játszik majd a védelem jobb oldalán.

Kerkez Milos kezdő lehet a Galatasaray ellen

Mohamed Szalah, Hugo Ekitike, Ibrahima Konaté és Milos Kerkez ugyanakkor ott voltak az edzésen, és visszakerülhetnek a kezdőcsapatba a Galatasaray ellen, miután a Spurs elleni meccsen csak a kispadon kaptak helyet.

