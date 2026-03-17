Goal.com
Live
Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
C. Kovács Attila

Liverpool–Galatasaray: Szoboszlai rossz hírt kapott, Isak újra edzett, Kerkez visszatérhet

Szoboszlai Dominik váltótársa, Joe Gomez kihagyta a Liverpool keddi edzését, így a jobbhátvéd játéka egyelőre bizonytalan a Galatasaray elleni vsszavágón. Kerkez Milos azonban ott volt a vörösök edzésén, a magyar balhátvéd valószínűleg ott lesz a kezdőcsapatban a szerdai BL-visszavágón. További jó hír a liverpooli szurkolók számára, hogy Alexander Isak hosszú idő után ismét edzésbe állt, a svéd támadót súlyos sérülése után ismét a Liverpool edzőközpontjában kapták lencsevégre. Mutatjuk, mikor térhet vissza a Liverpool rekordigazolása.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Alexander Isak súlyos lábsérülést szenvedett a Liverpool decemberi Tottenham Hotspur elleni bajnokiján. Az orvosi diagnózis szerint a svéd játékos bokája megsérült, szárkapocscsontja pedig eltört, ezért a játékost meg kellett műteni pár nappal később. 

Isak visszatért

Alexander Isak fontos lépést tett a felépülése felé: a lábműtétje után ismét feltűnt a Liverpool edzőközpontjában, de még nem edzett együtt a csapattársaival, egyéni edzésmunkát végzett, ugyanis rehabilitációjának utolsó része még hátra van. 

Isak biztosan kihagyja a szerdai Galatasaray elleni visszavágót, ahol a Liverpoolnak az első meccsen összeszedett 1–0-s hátrányt kell ledolgoznia, hogy bejusson a negyeddöntőbe – ahol a Chelsea vagy a Paris Saint-Germain várna rá.

Slot is megszólalt Isakkal kapcsolatban

Arne Slot korábban, a Tottenham elleni 1–1-es döntetlen előtt adott biztató helyzetjelentést, amely alapján Isak jó úton halad, és a válogatott szünet után visszatérhet a pályára.

„Még a rehabilitációs csapattal dolgozik, nem a többiekkel. Ha most kellene válaszolnom, azt mondanám, nem számítok rá, hogy márciusban csatlakozik a svéd válogatotthoz. Még másfél hét van addig, a klub és a válogatott között mindig van egyeztetés, de nem hiszem, hogy addig pályára lépne nálunk.”

– húzta alá Slot a múlt héten.

A Liverpool egyértelműen számított rá, hogy a svéd támadó még az idény vége előtt felépül sérüléséből, ugyanis a 26 éves csatár nem került ki a vörösök Bajnokok Ligája keretéből, így ha a Liverpool szerdán továbbjut a Galatsaray ellen, akkor könnyen előfordulhat, hogy a negyeddöntőben már Isak is ott lehet majd a pályán. 

Több visszatérő, egy újabb hiányzó, Szoboszlai ismét védő lesz?

A The Standard információi szerint Joe Gomez viszont nem tűnt fel a keddi edzésen, ami kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy bevethető lesz-e a BL-nyolcaddöntő visszavágóján. Slot várhatóan a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón ad majd friss híreket a jobbhátvéd állapotáról. Ha Gomez nem léphet pályára a Galatasarayelleni visszavágón, akkor nagy valószínűséggel ismét Szoboszlai Dominik játszik majd a védelem jobb oldalán.

Kerkez Milos kezdő lehet a Galatasaray ellen

Mohamed Szalah, Hugo Ekitike, Ibrahima Konaté és Milos Kerkez ugyanakkor ott voltak az edzésen, és visszakerülhetnek a kezdőcsapatba a Galatasaray ellen, miután a Spurs elleni meccsen csak a kispadon kaptak helyet.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés
0