ÉLŐ! Ma minden eldől! A Liverpool a BL-ért, a Chelsea az El-ért, a Tottenham a bennmaradásért harcol

Még nem biztos a Liverpool BL-indulása

A bajnoki címvédő Liverpool a Brentford elleni hazai meccsel zárja az idényt, és ugyan matematikailag még nem biztosított a jövő évi BL-szereplés, Szoboszlai Dominikék csak egy nagyarányú vereséggel és egy Bournemouth-győzelemmel csúszhatnak le a hatodik helyre. A Liverpool idei utolsó mérkőzését IDE KATTINTVA élőben követheted.

Tóth Alex csapata, a Bournemouth is esélyes még a BL-indulásra, a reálisabb forgatókönyv szerint amennyiben pontot szerez Andoni Iraola csapata a Nottingham Foresttel szemben, a Liverpool győz a Brentford ellen és az Aston Villa vereséget szenved a Manchester City otthonában, úgy a hatodik helyezett is a Bajnokok Ligájában indulhat az Aston Villa El-győzelme miatt. Tóth Alexék sorsdöntő összecsapását IDE KATTINTVA követheted élőben.

A Chelsea az El-ért, a Spurs a bennmaradásért hajt

A következő szezontól már Xabi Alonso irányításával akár az Európa-ligában is elindulhatnak a Kékek, ehhez a londoniaknak győzniük kell a Sunderland vendégeként, és imádkozni azért, hogy a Brighton ne győzze le hazai pályán a Manchester Unitedet. A Tottenham Hotspur számára egyértelmű a képlet, amennyiben pontot szerez Roberto De Zerbi együttese az Everton ellen hazai pályán, úgy a West Ham esetleges győzelmétől függetlenül megőrzik Premier League-tagságukat a Sarkanytúsok.

