Egy tizenegyes törte össze a Tottenham álmait, de a West Ham sem örülhet

Az első félidő legnagyobb helyzete Joe Rodon előtt adódott, a Leeds United védője a 21. percben Anton Stach szabadrúgása után fejelhetett, azonban Antonín Kinsky a gólvonalról menteni tudott.

A 33. percben egy szöget utáni tisztázás után Pedro Porro lőhetett a tizenhatoson kívülről, azonban a Tottenham jobbhátvédjének próbálkozását a leedsiek blokkolni tudták.

A 36. percben Joao Palhinha kaparta ki magának a gesztenyét, azonban a Spurs középpályása 10 méterről a kapu fölé lőtt.

A 46. percben Dominic Calvert-Lewin esett el a tizenhatoson belül, de Jarred Gillett játékvezető nem ítélt tizenegyest, mivel a Leeds angol csatára lesről indult.

A Tottenham bekezdett a második félidő elején

Az 50. percben Pedro Porro szögletét kifejelték a védők, azonban Mathys Tel elé pattant a labda, aki állítgatás nélkül kilőtte a kapu bal felső sarkát (1-0).

A 69. percben Tel a másik kapu előtt vált főszereplővé, a Spurs támadója Ethan Ampadut rúgta fejbe, miközben egy ollozó mozdulattal tisztázni próbált, Gillett hosszas videózás után tizenegyest ítélt, amit Calvert-Lewin magabiztosan értékesített (1-1).

A 98. percben Sean Longstaff került hatalmas helyzetbe a tizenhatoson belül, azonban a Leeds United játékosának lövését Kinsky egy remek reflex mozdulattal a kapufára tornászta.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így végül 1-1-s döntetlennel zárult a találkozó.

A kiesés veszélye nem múlt el, de fellelégezhet a Tottenham

Mivel a West Ham United vasárnap 1-0-s vereséget szenvedett az Arsenal ellen, így a 17. helyen álló Tottenham ezzel a döntetlennel kétpontosra növelte az előnyét a 18. helyen álló kalapácsosokkal szemben.

