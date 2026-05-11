Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier League
Egy tizenegyes törte össze a Tottenham álmait, de a West Ham sem örülhet

Tottenham Hotspur vs Leeds United
A kiesés ellen menekülő Tottenham Hotspur hazai pályán 1-1-s döntetlent játszott a Leeds United ellen a Premier League 36. fordulójának hétfői zárómérkőzésén. A mérkőzés pozitív és negatív hőse is Mathys Tel volt. Mutatjuk a részleteket!

Az első félidő legnagyobb helyzete Joe Rodon előtt adódott, a Leeds United védője a 21. percben Anton Stach szabadrúgása után fejelhetett, azonban Antonín Kinsky a gólvonalról menteni tudott. 

A 33. percben egy szöget utáni tisztázás után Pedro Porro lőhetett a tizenhatoson kívülről, azonban a Tottenham jobbhátvédjének próbálkozását a leedsiek blokkolni tudták. 

A 36. percben Joao Palhinha kaparta ki magának a gesztenyét, azonban a Spurs középpályása 10 méterről a kapu fölé lőtt. 

A 46. percben Dominic Calvert-Lewin esett el a tizenhatoson belül, de Jarred Gillett játékvezető nem ítélt tizenegyest, mivel a Leeds angol csatára lesről indult.

A Tottenham bekezdett a második félidő elején 

Az 50. percben Pedro Porro szögletét kifejelték a védők, azonban Mathys Tel elé pattant a labda, aki állítgatás nélkül kilőtte a kapu bal felső sarkát (1-0).

A 69. percben Tel a másik kapu előtt vált főszereplővé, a Spurs támadója Ethan Ampadut rúgta fejbe, miközben egy ollozó mozdulattal tisztázni próbált, Gillett hosszas videózás után tizenegyest ítélt, amit Calvert-Lewin magabiztosan értékesített (1-1). 

A 98. percben Sean Longstaff került hatalmas helyzetbe a tizenhatoson belül, azonban a Leeds United játékosának lövését Kinsky egy remek reflex mozdulattal a kapufára tornászta.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így végül 1-1-s döntetlennel zárult a találkozó. 

A kiesés veszélye nem múlt el, de fellelégezhet a Tottenham

Mivel a West Ham United vasárnap 1-0-s vereséget szenvedett az Arsenal ellen, így a 17. helyen álló Tottenham ezzel a döntetlennel kétpontosra növelte az előnyét a 18. helyen álló kalapácsosokkal szemben. 


