Hivatalos! A Liverpool lemaradt Xabi Alonsóról!

Amiről szombaton beszámoltunk, immár hivatalossá vált, Új korszak kezdődik a Chelsea életében: a londoni klub hivatalosan is kinevezte Xabi Alonsót vezetőedzőnek. A korábbi világbajnok középpályás négyéves szerződést írt alá, és július 1-jén veszi át a csapat irányítását.

A kinevezés nem számít teljes meglepetésnek, hiszen az elmúlt napokban egyre több sajtóhír szólt arról, hogy Alonso volt a Chelsea első számú célpontja a menesztett Liam Rosenior utódjaként. A spanyol szakember múlt héten Londonba is ellátogatott, hogy véglegesítse a megállapodást a klub vezetőivel.

Alonso a klub hivatalos közleményében rendkívül motiváltan beszélt új feladatáról.

„A Chelsea a világ egyik legnagyobb klubja, óriási büszkeséggel tölt el, hogy ennek a fantasztikus egyesületnek lehetek a vezetőedzője” – mondta a spanyol tréner. - A tulajdonosi körrel és a sportvezetőkkel folytatott beszélgetések alapján egyértelművé vált számomra, hogy ugyanazok a céljaink. Olyan csapatot akarunk építeni, amely hosszú távon is a legmagasabb szinten versenyezhet és trófeákért harcolhat.”

A 44 éves szakember hozzátette: nagy potenciált lát a jelenlegi keretben, és szeretné kialakítani azt a mentalitást, amely újra sikerkorszakot hozhat a Stamford Bridge-re.

A Chelsea mögött rendkívül csalódást keltő idény áll. A londoniak trófea nélkül maradtak, ráadásul a Premier League-ben csupán a kilencedik helyen állnak, így jelenleg az európai kupaszereplés is veszélybe került. A klubnál komoly edzőkeringő zajlott az idény során: Enzo Maresca, Rosenior, majd az idény végén ideiglenesen Calum McFarlane is irányította a csapatot.

Az utolsó nagy csalódás szombaton érte a csapatot, amikor 1-0-ra elveszítette az FA-kupa döntőjét a Manchester City ellen.

Alonso ugyanakkor komoly edzői referenciával érkezik Londonba. A spanyol tréner a 2023–24-es idényben történelmi sikert ért el a Bayer Leverkusennal, amelyet veretlenül vezetett Bundesliga-győzelemre. A sikerek után a Real Madrid kispadjára került, ahol remekül kezdett: első 11 mérkőzéséből tízet megnyert, köztük egy El Clásicót is.

A madridi kaland azonban végül rövid életűnek bizonyult, Alonso januárban távozott a Bernabéuból.

