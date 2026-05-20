Az Aston Villa negyedóra alatt eldöntötte a mérkőzést

Az Aston Villa rögtön a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést, aminek a 41. percben meg is lett az eredménye, amikor is Morgan Rogers beadása után Youri Tielemanshoz került a labda, aki 13 méterről kapásból kilőtte a jobb alsó sarkot (1-0).

A birminghamiek második góljára sem kellett sokat várni, a hosszabbítás 3. percében John McGinn passza után Emiliano Buendía gondolt egyet 16 méterről, és kilőtte a bal felsőt (2-0).

A fordulást követően az Aston Villa ott folytatta, ahol az első félidőben abbahagyta, az 57. percben Buendia bal oldali beadására Rogers érkezett középen, és kotorta be a Freiburg kapujába az angol csapat harmadik találatát (3-0).

A 70. percben egy jobb oldali szöglet után Amadou Onana érkezik a hosszún, de fejese a bal kapufáról kifelé pattan.

A 76. percben Buendía megszerezhette volna második gólját is, azonban az Aston Villa középpályása célt tévesztett, és az ötös sarkáról a kapu mellé lőtte a labdát.

Ismét angol csapat nyerte meg az Európa-ligát

Több gól már nem született a mérkőzésen, így az Aston Villa története során először nyerte meg az Európa-ligát.

Az Aston Villa vezetőedzője, Unai Emery pályafutása során ötödik alkalommal nyerte meg a második számú európai kupasorzatot, korább a Sevillával háromszor (2014, 2015 és 2016), a Villarreallal (2021) pedig egyszer ünnepelhetett győzelmet.

Érdekesség, hogy a 2024/25-ös idényben is angol csapat nyerte az El-t, akkor a Tottenham Hotspur nyerte meg a sorozatot, miután 1-0-s győzelmet aratott a Manchester United elleni bilbaói fináléban.

