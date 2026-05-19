A Manchester City botlott, az Arsenal bajnok

Kedd este a Manchester City azzal a tudattal lépett pályára az AFC Bournemouth ellen a Premier League 37. fordulójában, hogy ha nem nyer, abban az esetben az Arsenal bajnok. A találkozó végül 1-1-s döntetlennel zárult, így az Arsenal 21 év után ismét bajnoki címet ünnepelhetett.

Liverpool már a Bajnokok Ligájában érezheti magát

A keddi döntetlennek azonban a Liverpool is örülhetett, ugyanis a Bournemouthnak az utolsó fordulóban már csak matematikai esélye lesz megelőznie a vörösöket, akik 3 ponttal és hattal jobb gólkülönbséggel állnak Tóth Alexék előtt a bajnoki tabellán.

Így ha nem történik valami hatalmas csoda, a Liverpool ott lesz a Bajnokok Ligájában a következő idényben is.

