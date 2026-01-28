Hoppá! Az egyik magyar kimaradt a Liverpool kezdőjéből – kövesd a vörösök BL-meccsét élőben!

A Liverpool a Qarabagot fogadja a Bajnokok Ligája alapszakaszának nyolcadik, utolsó fordulójában az Anfielden 21 órától. Szoboszlai Dominikék számára csak egy győzelem jelent biztos továbbjutást, de adott esetben egy döntetlennel is bekerülhetnek az alapszakasz legjobb 8 csapata közé.

A vörösök kezdőcsapata a Qarabag elleni BL-mérkőzésen:

Kerkez Milos miért nem került be a Liverpool kezdőcsapatába?

Arne Slot a mérkőzés elötti sajtótájékoztatón elárulta, hogy Joe Gomez és Ibrahima Konaté hiányában csak egy bevethető középhátvédje maradt. A sajtótájékoztatón Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is szóba kerültek.

A holland vezetőedző még az AFC Bournemouth ellen 3-2-re elveszített bajnoki után elmondta, hogy miért cserélte le Kerkez Milost a féllidőben Tóth Alexék ellen.

Arne Slot szavaiból arra lehet következtetni, hogy Kerkez Milos orvosi szempontból nézve vörös zónában van, és a holland szakember nem mellőzi, csak elővigyázatosságból pihenteti a magyar hátvédet.

