Arne Slot a Qarabag elleni mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elárulta, hogy komoly védőgondokkal készül a szerdai találkozóra: mindössze egy bevethető középhátvédje lesz. A Liverpool vezetőedzője emellett beszélt a csapat céljairól, Andy Robertson jövőjéről, valamint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos szerepéről is.

Gomez és Konaté helyzete

A holland szakember friss információkat osztott meg Joe Gomez és Ibrahima Konaté állapotáról.

„Nem igazán” – válaszolta Slot arra a kérdésre, hogy van-e pontos időkeret Gomez sérülésével kapcsolatban. „Annyit viszont megerősíthetek, hogy holnap nem léphet pályára, igazolni nem fogunk a helyére, mert azért valószínűleg belátható időn belül felépül.”

Konatéról így fogalmazott:

„Beszéltem vele. Mindenki tisztában van vele, hogy elég nehéz időszakon megy keresztül. Remélem és számítok is rá, hogy hamarosan visszatér, de a holnapi mérkőzésen még nem.”

Robertson maradása nem kérdés

Slot Andy Robertson jövőjét illetően egyértelmű üzenetet küldött.

„Robbo holnap este a csapat tagja lesz. Nagyon sok éve része ennek a klubnak, örülök, hogy velünk van. Kifejezetten fontos számunkra most, hogy bevethető, így ott lesz a csapatban, számomra most csak ez a legfontosabb.”

Majd hozzátette:

„Ebben a világban nehéz bármit is teljes bizonyossággal kijelenteni, de arra számítok, hogy marad.”

Nyomás, célok és önkritika

A vezetőedző a szezon egészére is kitért, és nem kerülte meg az önkritikát sem.

„Nagyon nehéz lesz elcsendesíteni a külső zajt azzal a pozícióval, amelyben most állunk a bajnokságban. Minden vereség vagy csalódást keltő eredmény újra felerősíti ezeket a hangokat.”

„Ez természetes. Lehetetlen kizárni a zajt, ha nem harcolsz a bajnoki címért. Számomra viszont nagyon egyszerű a kép: a két tizenhatos között nagyon jó csapat vagyunk. Még a Bournemouth ellen is sokszor olyan helyzetekbe kerültünk, ahol látni szeretném a játékosaimat.”

A befejezések hatékonyságán javítani kell:

„Ezeket a pillanatokat meg kell ragadni. Ha megvannak a helyzeteink, kíméletlenül kell befejezni őket. Ebben fejlődnünk kell.”

A védekezésről így vélekedett:

„Az ellenfelek általában három-négy alkalommal jutnak el a kapunkig meccsenként, a baj az, hogy ebből rengeteg végződik góllal. Bár több alkalommal érünk oda az ellenfél tizenhatosához, a gólok számában nincs ilyen különbség. Ez egy nagyon rossz kombináció.”

„Ha mindkét tizenhatoson belül javulni tudunk, akkor különleges szezonunk lehet.”

Baj­noki álmok és pénzügyi kritikák

Slot hangsúlyozta, a Liverpoolnál az elvárások nem változnak:

„Amikor a Liverpoolról beszélünk, a cél mindig a bajnoki cím megnyerése. De ezt az elmúlt harminc évben mindössze kétszer sikerült elérni.”

„Minden sorozatban versenyképesek akarunk lenni, ugyanakkor a valóság az, hogy az elmúlt három évben egy Ligakupát és egy Premier League-címet nyertünk, melyben szerintem nagy szerepe volt, hogy a PSG kiütött minket és szinte minden energiánkat a bajnokságra tudtuk fordítani.”

A költésekkel kapcsolatos kritikákra is reagált:

„Sok szó esik a 450 millió fontról, amit elköltöttünk, de kevésbé arról a 300 millióról, amit bevételként hoztunk. Megvan a véleményem arról, mi elfogadható, de ezt most nem fogom megosztani.”

Szoboszlai és Kerkez is szóba került

Slot elárulta, hogy Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos rendszerint az elsők között érkeznek az edzőpályára, így volt alkalma beszélgetni velük a szerdai mérkőzésről. Szoboszlairól elmondta, szinte minden poszton számításba veszi, de ez nagyban függ az ellenféltől is, hogy hol kap szerepet a magyar játékos.

„Abban egyetértünk Dominikkel, hogy a középpályán képes a legjobb teljesítményre.”