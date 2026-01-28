Goal.com
Olympique de Marseille v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Ma minden eldől: kövesd élőben a BL-alapszakasz utolsó játéknapját!

Több mint négy hónnappal az első foduló mérkőzésit követően az utolsó körhöz érkezett a Bajnokok Ligája alapszakasza. A tét hatalmas, és ha velünk tart, egyetlen mérkőzésről, egyetlen kulcspillanatról sem marad le.

Hatalmas küzdelem várható a továbbjutásért

Ha ránézünk az alapszakasz tabellájára, jól láthatjuk, hogy az Arsenal és a Bayern München már bebiztosította a helyét a legjobb 8 között, a további hat helyért pedig 14 csapat küzd még. 

Az egyenes kiesés szakaszban már 15 csapat bebiztosította a részvételét, a kiadó 9 helyért 17 csapat van versenyben.

Az utolsó forduló összes mérkőzését IDE KATTINTVA élőben követheted. 

A Liverpool a Qarabag ellen lép pályára szerda este, Szoboszlai Dominikék számára csak egy győzelem jelent biztos továbbjutást, de adott esetben egy döntetlennel is bekerülhetnek az alapszakasz legjobb 8 csapata közé. 

A Liverpool mérkőzését IDE KATTINTVA találod meg.

Bajnokok Ligája
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Qarabag FK crest
Qarabag FK
QRB
Bajnokok Ligája
Benfica crest
Benfica
BEN
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
