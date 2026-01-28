Ma minden eldől: kövesd élőben a BL-alapszakasz utolsó játéknapját!

Hatalmas küzdelem várható a továbbjutásért

Ha ránézünk az alapszakasz tabellájára, jól láthatjuk, hogy az Arsenal és a Bayern München már bebiztosította a helyét a legjobb 8 között, a további hat helyért pedig 14 csapat küzd még.

Az egyenes kiesés szakaszban már 15 csapat bebiztosította a részvételét, a kiadó 9 helyért 17 csapat van versenyben.

A Liverpool a Qarabag ellen lép pályára szerda este, Szoboszlai Dominikék számára csak egy győzelem jelent biztos továbbjutást, de adott esetben egy döntetlennel is bekerülhetnek az alapszakasz legjobb 8 csapata közé.

