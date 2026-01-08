Megőrült a Liverpool: 100 millió eurót fizetnének Mason Greenwoodért, ő lehet Salah utódja!

Az Anfielden egy korszak a végéhez közeledik: Mohamed Salah szerződése és jövője körül rengeteg a kérdőjel, és a klubnál tudják, hogy az egyiptomi klasszis pótlása szinte lehetetlen feladat lesz. A spanyol sajtó legfrissebb értesülései szerint azonban a Vörösök megtalálták azt a játékost, aki hosszú távon átveheti a stafétát a támadósor jobb oldalán.

Marseille-ben született újjá

Mason Greenwood karrierje az Olympique Marseille színeiben kapott új lendületet. A Ligue 1-ben nyújtott teljesítményével bebizonyította, hogy még mindig Európa egyik legmeghatározóbb befejezőjévé válhat. Gólerős játéka, technikai képzettsége és az a képessége, hogy mindkét lábával életveszélyes, ismét a legnagyobb klubok látókörébe helyezte őt.

A 2024/25-ös szezonban valósággal berobbant Franciaországban: 34 bajnoki mérkőzésen 21 gólt szerzett és 5 gólpasszt osztott ki, amivel a bajnokság egyik legjobbja lett. Formáját az aktuális, 2025/26-os idényre is átmentette: eddigi 16 Ligue 1 meccsén 11-szer talált be és 3 asszisztot jegyzett, de a nemzetközi porondon is villog, hiszen a Bajnokok Ligájában 6 mérkőzésen 3 gól és 1 gólpassz a mérlege.

A francia klubnál tisztában vannak vele, hogy nehéz lesz megtartaniuk legnagyobb sztárjukat, különösen akkor, ha a Premier League-ből érkezik érte megkeresés.

100 millió euró a tét

A Liverpool nem aprózná el a váltást: a hírek szerint akár 80-100 millió eurót is hajlandóak lennének fizetni Greenwoodért. Ez az összeg tükrözi a játékos piaci értékét és azt a potenciált, amit a szakmai stáb lát benne. A Premier League korábbi ismerőseként Greenwoodnak nem kellene idő az alkalmazkodáshoz, ami kulcsfontosságú szempont lehet a Salah utáni érában.

Hosszú út vezetett idáig

Greenwood visszatérése az angol futball elitjébe nem mindennapi történet. Mint ismeretes, a Manchester United egykori tehetségének pályafutása 2022-ben bírósági ügyek miatt szakadt félbe. Bár később minden vádat ejtettek Mason Greenwood ügyében, és a rendőrség lezárta a nyomozást, Angliában akkor nem maradhatott.

Azóta Spanyolországban (Getafe) és Franciaországban is bizonyította profizmusát, most pedig úgy tűnik, a Liverpool kaput nyithat neki a nagy visszatérésre. Ha az üzlet létrejön, az a nyári átigazolási szezon egyik legvitatottabb, de szakmailag legizgalmasabb húzása lehet.

