FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NEWCASTLEAFP

Alisson sérülése olyan súlyos, hogy a PSG elleni BL-rangadókat is kihagyja

A Liverpool szurkolói a legrosszabbtól tartottak, és Arne Slot pénteki sajtótájékoztatója beigazolta a félelmeket. A brazil hálóőra vártnál sokkal hosszabb kihagyásra kényszerül, a szezonja is veszélybe került.

Arne Slot megerősítette a rossz hírt

A Manchester City elleni sorsdöntő FA-kupa-negyeddöntő előtt a "Vörösök" menedzsere kénytelen volt tiszta vizet önteni a pohárba kapuskérdésben. Slot megerősítette, hogy Alisson nemcsak az Etihadba nem utazik el, de a Bajnokok Ligája sorsdöntő szakaszáról is lemarad.

"A Paris Saint-Germain elleni mérkőzéseken sem lesz bevethető" – jelentette ki szikáran Slot. "Valamivel hosszabb ideig lesz távol. Úgy várjuk, hogy a szezon vége felé lesz újra fitt."

Ez a kijelentés azt jelenti, hogy a brazil klasszis a szezon legfontosabb szakaszában, a trófeák sorsáról döntő áprilisi és májusi hetekben nem tud csapata segítségére lenni.

Mamardashvili eljött a te időd!

Alisson távollétében a reflektorfény a grúz Giorgi Mamardashvilire vetül. A kapusnak eddig felemás idénye van: 12 mérkőzésen mindössze kétszer tudta érintetlenül megőrizni a hálóját (az Aston Villa és a Real Madrid ellen).

A feladat hatalmas: a Liverpool egyszerre küzd a Bajnokok Ligájában, az FA-kupában és a Premier League első öt helyének egyikéért. Ha a grúz hálóőrrel is történne valami, Slotnak a 29 éves, mindössze négy PL-meccsel rendelkező Freddie Woodmanhez, vagy a felnőtt kerettel készülő magyar ígérethez, Pécsi Árminhoz kellene nyúlnia.

Kérdőjelek a jövő körül

Bár a klub nemrég 2027-ig meghosszabbította a 33 éves Alisson szerződését, az idei szezon aggasztó tendenciát mutat. Ez a brazil kapus negyedik kényszerpihenője a jelenlegi idényben, ami felerősíti azokat a hangokat, miszerint a Liverpoolnak hosszú távon már a Mamardashvili-érára kell készülnie.

A kérdés már csak az: képes-e a beugró védelem az Alisson által megkövetelt szinten, a labdabirtoklásra épülő rendszerben is hiba nélkül teljesíteni a szezon legforróbb pillanataiban?


