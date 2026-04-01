"Allison jövőbeli utódja?" - tette fel a kérdést cikke bevezetőjében a Football Tribuna, amelyben összeválogatta a Liverpool magyar kapusának legszebb védéseit a Magyarország-Ukrajna U21-es Európa-bajnoki selejtezőn.

Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett kedd délutáni találkozó ugyan 2-1-es ukrán sikert hozott, Pécsi minden tőle telhetőt megtett a magyar kapuban.

A portál kiemeli, hogy a Liverpool U21-es csapatának magyar hálóőre több "elképesztő védéssel" tartotta meccsben a korosztályos válogatottat.

Köztudott, hogy 2025 nyarán szerződött a Liverpoolba a Puskás Akadémiától Pécsi, aki így Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és az utánpótlásban pallérozódó Farkas Erik mellé került.

