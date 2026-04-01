Goal.com
Live
Liverpool Training And Press Conference - MEIJI YASUDA J.LEAGUE World Challenge 2025 Presented By The Nippon FoundationJ.LEAGUE
Bózsik Tamás

Már arról írnak, hogy Pécsi Ármin lehet Alisson utódja

A nemzetközi sajtó azon a kérdésen rugózik, hogy vajon követheti-e Pécsi Ármin Alisson Beckert a Liverpool kapujában.

"Allison jövőbeli utódja?" - tette fel a kérdést cikke bevezetőjében a Football Tribuna, amelyben összeválogatta a Liverpool magyar kapusának legszebb védéseit a Magyarország-Ukrajna U21-es Európa-bajnoki selejtezőn. 

Az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezett kedd délutáni találkozó ugyan 2-1-es ukrán sikert hozott, Pécsi minden tőle telhetőt megtett a magyar kapuban. 

A portál kiemeli, hogy a Liverpool U21-es csapatának magyar hálóőre több "elképesztő védéssel" tartotta meccsben a korosztályos válogatottat. 

Köztudott, hogy 2025 nyarán szerződött a Liverpoolba a Puskás Akadémiától Pécsi, aki így Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és az utánpótlásban pallérozódó Farkas Erik mellé került.

Bajnokok Ligája
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés