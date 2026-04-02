Goal.com
Live
Pécsi Árminliverpoolfc.com
GOAL

Liverpooli szenzáció: Pécsi Ármin ott lesz a pályán a Manchester City elleni rangadón!

Ármin Pécsi

Alisson Becker sérülése miatt a Liverpool első csapatával készül Pécsi Ármin is a Manchester City elleni rangadóra. A magyar játékos az FA-kupában bevett szokások szerint biztosan ott lesz a pályán a bemelegítésnél, és a sok sérült miatt akár a kispadra is felülhet majd, először liverpooli karrierje során. Mutatjuk a részleteket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Alisson Becker sérülése miatt Pécsi Ármin felkerült a Liverpool első csapatához, a fiatal kapus ma együtt készült az első csapattal a Manchester City rangadóra. 

A Liverpoolnak folyamatosan három kapusra van szüksége

Amikor legutóbb, szeptember végén megsérült Alisson, Pécsi Ármin akkor is az első csapattal kezdett edzett, és a Liverpool minden mérkőzésére elkísérte a csapatot – a Bajnokok Ligája-találkozókat kivéve –, még akkor is, ha végül nem került be a meccskeretbe.

Arne Slot döntése nem meglepő: a Premier League-csapatok általában három kapussal készülnek a mérkőzések előtt, ám a keretbe többnyire csak kettőt neveznek, hogy több mezőnyjátékos férjen fel a padra.

Úgy tudni, Pécsi Ármin stabil teljesítményt nyújt a Liverpool U21-es (Premier League 2) csapatában, ezért Alisson visszatéréséig ismét az első kerettel edz, és szinte biztos, hogy a brazil kapus felépüléséig minden bajnokin és FA-kupa mérkőzésen részt vesz a bemelegítésen, később pedig akár a kispadra is bekerülhet.

Nemcsak Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos tűntek ma fel a Liverpool edzőközpontjában, hanem az első csapattal készülő Pécsi Ármin is – derült ki a Liverpool hivatalos Instagam-oldalára feltöltött videóból:

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés