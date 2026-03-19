Világraszóló mérföldkő: Lionel Messi megszerezte pályafutása 900. gólját!

Szerda este Fort Lauderdale-ben a futballvilág ismét kalapot emelt a nyolcszoros aranylabdás előtt. Lionel Messinek mindössze hét percre volt szüksége a Nashville SC elleni nyolcaddöntő visszavágóján, hogy megszerezze a vezetést az Inter Miaminak, és ezzel egyben karrierje 900. hivatalos találatát is.

Ritka magasságokban: Csak Ronaldo van előtte

Ezzel a góllal Messi egy rendkívül szűk elitklub tagja lett, ahol rajta kívül csak örök riválisa, Cristiano Ronaldo foglal helyet. Bár korábban Pelé gólrekordját tartották megdönthetetlennek (a brazil legenda igazolt góljainak száma 762), a modern éra két óriása messze túlszárnyalta ezt a szintet.

A 2026. márciusi adatok szerint a góllövőlista élén továbbra is Cristiano Ronaldo áll 965 góllal, aki a szaúdi Al-Nassr és a portugál válogatott színeiben rohamozza az 1000 gólos álomhatárt. Messi bár két évvel fiatalabb a portugálnál, 65 gólos hátrányban van, ám friss, hároméves szerződéshosszabbítása az Inter Miaminál esélyt adhat neki a felzárkózásra.

A kedvenc áldozatok: A La Liga csapatai szenvedtek a legjobban

Messi pályafutásának oroszlánrészét a Barcelonánál töltötte, így nem meglepő, hogy a spanyol klubok hálóját zörgette meg a legtöbbször.

Messi „toplistás” áldozatai:

Sevilla: 38 gól

Atlético Madrid: 32 gól

Valencia: 31

Athletic Bilbao: 29

Real Betis / Real Madrid: 26 -26 gól

A Bajnokok Ligájában az Arsenal szurkolói emlékezhetnek rá a legfájdalmasabban (9 gól), de az AC Milan és a Celtic (8-8 gól) is rendszeresen tehetetlen volt az argentin zsenivel szemben.

Hogyan született a 900 gól? (Opta-statisztika)

755 gól bal lábbal

111 gól jobb lábbal

30 fejesgól

4 egyéb (testrésszel szerzett) gól

A büntetőterületen belülről 724-szer volt eredményes, míg távolról 176 alkalommal talált be, ebből 70-et szabadrúgásból értékesített.

Hosszú út az Albacete-től a Nashville-ig

Bár Messi neve mára egybeforrt az Inter Miamival és korábban a PSG-vel, öröksége legmélyebb gyökerei természetesen Barcelonába nyúlnak vissza. Első hivatalos gólját 2005. május 1-jén szerezte az Albacete ellen, alig 17 évesen. Akkor ő volt a klub legfiatalabb gólszerzője, ezt a rekordot azóta Lamine Yamal adta át a múltnak.

Sokan reménykedtek benne, hogy pályafutását a Camp Nou-ban fejezi be, de végül megdöbbentő okok miatt nem tért vissza a Barcelonához. Bár amerikai kalandja során is akadtak nehéz pillanatok, és felmerült, hogy esetleg megbánta-e a döntését, a 900. gól és a Miami menetelése bizonyítja: Messi 38 évesen is a világ egyik legjobbja.

Kérdés már csak egy maradt: Meglesz az 1000. gól a visszavonulás előtt?



