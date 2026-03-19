Világraszóló mérföldkő: Lionel Messi megszerezte pályafutása 900. gólját!

Lionel Messi ismét bebizonyította, hogy számára nincs lehetetlen. Az Inter Miami argentin szupersztárja a Nashville SC elleni CONCACAF Bajnokok Kupája-mérkőzésen iratkozott fel a gólszerzők közé, ezzel pedig ő lett a második játékos a futballtörténelemben, aki elérte a bűvös 900 gólos határt.

Szerda este Fort Lauderdale-ben a futballvilág ismét kalapot emelt a nyolcszoros aranylabdás előtt. Lionel Messinek mindössze hét percre volt szüksége a Nashville SC elleni nyolcaddöntő visszavágóján, hogy megszerezze a vezetést az Inter Miaminak, és ezzel egyben karrierje 900. hivatalos találatát is.

Ritka magasságokban: Csak Ronaldo van előtte

Ezzel a góllal Messi egy rendkívül szűk elitklub tagja lett, ahol rajta kívül csak örök riválisa, Cristiano Ronaldo foglal helyet. Bár korábban Pelé gólrekordját tartották megdönthetetlennek (a brazil legenda igazolt góljainak száma 762), a modern éra két óriása messze túlszárnyalta ezt a szintet.

A 2026. márciusi adatok szerint a góllövőlista élén továbbra is Cristiano Ronaldo áll 965 góllal, aki a szaúdi Al-Nassr és a portugál válogatott színeiben rohamozza az 1000 gólos álomhatárt. Messi bár két évvel fiatalabb a portugálnál, 65 gólos hátrányban van, ám friss, hároméves szerződéshosszabbítása az Inter Miaminál esélyt adhat neki a felzárkózásra.

A kedvenc áldozatok: A La Liga csapatai szenvedtek a legjobban

Messi pályafutásának oroszlánrészét a Barcelonánál töltötte, így nem meglepő, hogy a spanyol klubok hálóját zörgette meg a legtöbbször.

Messi „toplistás” áldozatai:

  • Sevilla: 38 gól
  • Atlético Madrid: 32 gól
  • Valencia: 31
  • Athletic Bilbao: 29 
  • Real Betis / Real Madrid: 26 -26 gól

A Bajnokok Ligájában az Arsenal szurkolói emlékezhetnek rá a legfájdalmasabban (9 gól), de az AC Milan és a Celtic (8-8 gól) is rendszeresen tehetetlen volt az argentin zsenivel szemben.

Hogyan született a 900 gól? (Opta-statisztika)

  • 755 gól bal lábbal 
  • 111 gól jobb lábbal 
  • 30 fejesgól 
  • 4 egyéb (testrésszel szerzett) gól

A büntetőterületen belülről 724-szer volt eredményes, míg távolról 176 alkalommal talált be, ebből 70-et szabadrúgásból értékesített.

Lionel Messi és az Inter Miami: gólok, sikerek és a jövő

Hosszú út az Albacete-től a Nashville-ig

Bár Messi neve mára egybeforrt az Inter Miamival és korábban a PSG-vel, öröksége legmélyebb gyökerei természetesen Barcelonába nyúlnak vissza. Első hivatalos gólját 2005. május 1-jén szerezte az Albacete ellen, alig 17 évesen. Akkor ő volt a klub legfiatalabb gólszerzője, ezt a rekordot azóta Lamine Yamal adta át a múltnak.

Sokan reménykedtek benne, hogy pályafutását a Camp Nou-ban fejezi be, de végül megdöbbentő okok miatt nem tért vissza a Barcelonához. Bár amerikai kalandja során is akadtak nehéz pillanatok, és felmerült, hogy esetleg megbánta-e a döntését, a 900. gól és a Miami menetelése bizonyítja: Messi 38 évesen is a világ egyik legjobbja.

Kérdés már csak egy maradt: Meglesz az 1000. gól a visszavonulás előtt?

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.

