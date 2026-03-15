A Finalissimát a regnáló világ- és európa-bajnok játszaná egymással, jelen esetben a 2022-es katari győztes Argentína és a 2024-s kontinensbajnok Spanyolország Katarban, március 27-én.

Az amerikai-izraeli-iráni konfliktus miatt azonban Katarban nem lehet megrendezni biztonságosan a mérkőzést, mivel Irán nem csak Izraelt támadja, hanem a vele szövetséges Katart is bombázza a háború kitörése óta.

Az UEFA több lehetőséget is felajánlott az argentinoknak, ám a dél-amerikaiak minden lehetséges módot elutasítottak a mérkőzés megrendezésével kapcsolatban. Felmerült, hogy a Santiago Bérnabeu-ban rendezzék meg a meccset, ahol mindkét ország szurkolói fele-fele arányban vehettek volna részt az eseményen, ám Argentína elutasította ezt a lehetőséget.

Második opcióként oda-visszavágós párharc merült fel, március 27-én Madridban az első találkozót rendezték volna meg, a visszavágót pedig Argentína fővárosában, Buenos Aires-ben a 2028-s Eb és Copa-América előtti válogatott szünetben, ám erre szintén nemet mondtak az argentinok.

Végül az európai-szövetség felajánlotta, hogy egy semleges európai helyszínen rendezzék meg a Finalissimát március 27-én vagy 30-án, ahogyan eredetileg is tervezve volt a találkozó, ám ez sem nyerte el a dél-amerikaiak tetszését.

Argentína a világbajnokság után szerette volna a meccset lejátszani, ám az UEFA szerint Spanyolországnak nincs szabad időpontja a vb után, és az argentin részről második opcióként felajánlott március 31-i dátum sem működőképes az UEFA szerint, így kénytelenek lemondani a Finalissima megrendezését Argentína és Spanyolország között.





