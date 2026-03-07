Klopp nem lesz az Atlético vezetőedzője, de mi lesz Simeonéval és a Real Madriddal?

Romano péntek késő este tett közző egy videót Youtube-csatornáján, ahol megerősíti, hogy a Real Madrid felsővezetésében többen azt szeretnék, hogy Jürgen Klopp irányítsa a Real Madrid munkáját a következő idényben. Az olasz újságíró hozzáteszi, hogy ennek ellenére a Real Madrid nem folytat előrehaladott tárgyalásokat a német szakemberrel, és egyelőre nincs semmiféle megegyezés a felek között.

Az Atlético Madrid lecsaphatja a Real Madrid kezéről Kloppot?

Romano ezután kitért a spanyol sajtóértesülésekre, amelyek arról számoltak be, hogy az Atlético Madrid új tulajdonosi köre az idény végeztével elküldené Diego Simeonét, és Jürgen Kloppot nevezné ki a csapat új vezetőedzőjének.

Az olasz újságíró azonban Youtube-videójában kiemeli, hogy Marc Kosicke, Jürgen Klopp ügynöke cáfolta azokat a híreket, miszerint ügyfele a Real Madrid, az Atlético Madrid vagy a német nemzeti csapat edzője lesz a közeljövőben. Kosicke ezeket a híreket közleményében egyébként alaptalan pletykáknak nevezte.

A játékosügynök hozzátette, hogy senki nem vette fel a kapcsolatot Jürgen Kloppal, a német szakember boldog a Red Bullnál, nem szeretné otthagyni az energiaital-gyártó cég globális futballvezetői pozícióját.

Kissé zavaros a történet

Romano azonban hozzáteszi, hogy a két madridi csapattal kapcsolatos információk Jürgen Klopp közvetlen környezetéből érkeztek. Viszont ezzel, hogy Marc Kosicke közleményt adott ki, fordulat a kocka, egyelőre úgy néz ki a Liverpool egykori sikeredzője nem lesz egyik fővárosi együttes vezetőedzője sem. Talán meggondolta magát?

Az olasz újságíró azonban azt is hozzátette, hogyha Klopp egyszer vissza szeretne térni az edzői pályára, akkor inkább a Real Madrid kispadjára ülne le, ugyanis számára mindig is vonzó volt a Királyi Gárda irányítása.

Ellentmondásos hírek érkeznek mostmár napi szinten Kloppról

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Klopp 2025. január 1-jén vette át a Red Bull globális futballért felelős vezetői posztját, félévvel azután, hogy távozott a Liverpooltól. Az elmúlt hónapokban arról cikkezett a nemzetközi sportmédia, hogy Klopp távozhat az energiaital-gyártó cégtől, több nemzetközi portál tudni vélte, hogy a Real Madrid vezetőedzője lehet, és Szoboszlai Dominik lesz az első igazolása.

A Red Bull elnöke, Oliver Mintzlaff nyilvánosan cáfolta azokat a híreket, miszerint Klopp távozna. Később lapunk arról is beszámolt, hogy a Red Bull miért kezdett el azon gondolkozni, hogy elengedi az 58 éves szakember kezét.

A történet valóban kissé elllentmondos, két dolog azonban biztos, a Red Bull-csoporton belül valóban nem áll jól Klopp szénája, mivel nem nagyon jönnek az eredmények, a másik, amire Romano is utalt, hogy Kloppnak lehet időre van szüksége, hogy döntést hozzon a jövőjével kapcsolatban, ahogy korábban a Liverpool és a Red Bull esetében is történt.

Mi lesz Diego Simeone sorsa Madrid másik felén?

Fabrizio Romano videójában cáfolta azokat a sajtóhíreket, miszerint Simeone az idény végén távozna az Atlético Madridtól, és az olasz Interhez igazolna. Az olasz újságíró kiemeli, hogy korábban a milánói csapat elnöke, Giuseppe Marotta is cáfolta ezeket a pletykákat. Romano szerint az Inter vezetősége nagyon meg van elégedve Cristian Chivu vezetőedző munkájával, nem tervezik a lecserélését.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.