Szabó Kristóf

Szappanopera Szaúd-Arábiában: elbukott N'Golo Kanté európai klubváltása

Fabrizio Romano szerint nem jött létre a francia világbajnok N'Golo Kanté klubváltása a török Fenerbahce csapatához Júszef el-Nejszríért cserébe, miután nem voltak megfelelőek a FIFA-hoz benyújtott dokumentumok a két klub részéről az átigazolás részleteiről, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség engedélye pedig nem is érkezett meg, így a transzfer lezártnak tekinthető.

Eseménydús néhány órán van túl a szaúdi bajnokság: tegnap robbant a bomba, hogy az al-Nasszr portugál sztárja, Cristiano Ronaldo nem volt hajlandó pályára lépni a hétvégi, al-Rijád elleni bajnokin, miután sztrájkba kezdett a klubot (és három másik kiemelt szaúdi csapatot) tulajdonló PIF (Public Investment Fund) döntése ellen, miszerint az al-Ittihad játékosát és volt madridi csapattársát, az aranylabdás Karim Benzemát nem Európába adta el a klub, hanem a legfőbb bajnoki rivális al-Hilal csapatához ernyőztette a szaúdi befektetési alap a francia játékost. Hírek szerint reális esély van Ronaldo klubváltására, többek között európai és észak-amerikai kérője is van a 40 esztendős klasszisnak.

Mindeközben Benzema volt klubja, az al-Ittihad egy másik francia játékostól is szabadult volna az átigazolási szezonban, mi is beszámoltunk róla, hogy a török Fenerbahce érdeklődést mutat a világbajnok középpályás iránt, akiből mindenképpen pénzt csinált volna a tavalyi szaúdi bajnok.

A két klub végül játékoscserébe egyezett meg szóban, a tervek szerint Kanté a Fenerhez, míg a törökök támadója, Júszef el-Nejszrí a szaúdi ligába ment volna, ám Fabrizio Romano szerint a két együttes nem megfelelően adta le az átigazolás dokumentumait a FIFA-hoz, így az üzlet nem valósul meg, és a két csapat fellebbezését elutasította a nemzetközi szövetség.

