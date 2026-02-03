Szappanopera Szaúd-Arábiában: elbukott N'Golo Kanté európai klubváltása

Eseménydús néhány órán van túl a szaúdi bajnokság: tegnap robbant a bomba, hogy az al-Nasszr portugál sztárja, Cristiano Ronaldo nem volt hajlandó pályára lépni a hétvégi, al-Rijád elleni bajnokin, miután sztrájkba kezdett a klubot (és három másik kiemelt szaúdi csapatot) tulajdonló PIF (Public Investment Fund) döntése ellen, miszerint az al-Ittihad játékosát és volt madridi csapattársát, az aranylabdás Karim Benzemát nem Európába adta el a klub, hanem a legfőbb bajnoki rivális al-Hilal csapatához ernyőztette a szaúdi befektetési alap a francia játékost. Hírek szerint reális esély van Ronaldo klubváltására, többek között európai és észak-amerikai kérője is van a 40 esztendős klasszisnak.

Mindeközben Benzema volt klubja, az al-Ittihad egy másik francia játékostól is szabadult volna az átigazolási szezonban, mi is beszámoltunk róla, hogy a török Fenerbahce érdeklődést mutat a világbajnok középpályás iránt, akiből mindenképpen pénzt csinált volna a tavalyi szaúdi bajnok.

A két klub végül játékoscserébe egyezett meg szóban, a tervek szerint Kanté a Fenerhez, míg a törökök támadója, Júszef el-Nejszrí a szaúdi ligába ment volna, ám Fabrizio Romano szerint a két együttes nem megfelelően adta le az átigazolás dokumentumait a FIFA-hoz, így az üzlet nem valósul meg, és a két csapat fellebbezését elutasította a nemzetközi szövetség.