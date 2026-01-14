Kanté visszatérhet Európába, a világbajnok patinás klubnál folytathatja!

A mindig jól értesült Fabrizio Romano információi szerint Kanté és a Fenerbahce megyegyeztek egymással, így már csak az al-Ittihadon és az isztambuli klubon múlik, hogy a fracia világbajnok Törökországba szerződik-e.

A két csapat már tárgyalóasztalhoz ült, az egyeztetések zajlanak, de a megegyezés egyelőre még várat magára, mivel az al-Ittihad mindenképpen pénz szeretni látni a 34 éves játékosból.

Kantét szerződése 2026 nyaráig köti a szaúdi csapathoz, piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 4,5 millió euróra becsüli.