Joan Laporta magáról megfeledkezve beintett egyet a Real Madridnak

Sokaknak emlékezetes marad a szombat délutáni Barcelona - Villarreal spanyol bajnoki, hiszen a katalánok 4-1-e győztek, és legnagyobb sztárjuk, Lamine Yamal megszerezte élete első mesterhármasát a csapatnál, amivel ő lett a klub történetének legfiatalabbja 18 évesen, aki három gólt szerzett egy meccsen (a rekordot Lionel Messi tartotta, ő 19 évesen volt képes erre a bravúrra).

Azonban nem csak a pályán zajlottak az események, ugyanis a Barcelona nemrég leköszönő elnöke, Joan Laporta is a helyszínen tekintette meg a mérkőzést, és láthatóan jól érezte magát az elnöki újraválasztásért induló sportvezető.

A meccs elején Laporta közösen énekelt a Barca-szimpatizánsokkal egy, a legfőbb rivális Real Madridot szidalmazó szurkolói rigmust, mellé pedig beintett egyet a Blancóknak.

Laporta nem először kerül be a sajtóba az utóbbi időben, nemrég a korábbi elnök kitálalt a Lionel Messivel történő szakításról, a Girona elleni vereség alkalmával pedig a játékvezetőket támadta be a sportvezető. A Barcelona elnökválasztását március 15-én tartják, melyen Joan Laporta is elindul az újraválasztásáért.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.