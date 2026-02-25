Lapota kiakadt: Attól még, hogy beismerik a hibájukat, nem kapjuk meg a pontot

A játékvezetői bizottság szerint érvényteleníteni kellett volna a Girona győztes gólját



Újabb fordulat a spanyol bajnoki címért zajló versenyfutásban: a Spanyol Játékvezetői Bizottság (CTA) hivatalosan elismerte, hogy a Girona FC 2–1-es győzelmét eldöntő találatot érvényteleníteni kellett volna az FC Barcelona ellen.

A katalán klub elnöke, Joan Laporta élesen reagált a beismerésre, hangsúlyozva: a technikai korrekció semmit sem változtat a tabellán, és nem adja vissza az elveszített pontot.

A vitatott jelenet

A mérkőzés hajrájában a Manchester Citytől kölcsönben szereplő Claudio Echeverri kemény belépője után Jules Koundé a földön maradt, mielőtt Fran Beltrán megszerezte a győztes gólt.

A CTA jelentése szerint a VAR-nak közbe kellett volna lépnie a „gondatlan rátaposás” miatt, amely közvetlenül befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét.

A Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick a lefújás után visszafogottan nyilatkozott, nem akart kifogásokat keresni, a klubvezetés azonban jóval keményebb hangot ütött meg.

Laporta: „Igazunk volt, de a pont nem jön vissza”

Laporta egy kampányeseményen – ahol a Mercabarna piac dolgozóival találkozott – így fogalmazott:

„Immár hivatalos, hogy elismerték: a panaszunk megalapozott volt. Az egész felfordulás elkerülhető lett volna, ha a VAR közbelép. Egyértelmű rátaposás volt, az ilyeneket mindig büntetik. Bölcs dolog beismerni a hibát, gratulálok nekik, de az a pont nem kerül vissza hozzánk.”

A Barcelona hivatalos közösségi oldala sem maradt csendben, ironikusan üzenve:

„A hiba beismerése nagy lépés. Az elkerülése a következő.”

Fokozódó feszültség a címért folyó harcban

Az eset tovább élezheti a bajnoki versenyt a katalánok és az ősi rivális Real Madrid között. Barcelonában úgy érzik, nem először sújtja őket vitatott döntés a szezonban, miközben a hazai trófeáért küzdenek.

A CTA ritka nyilvános önkritikája ugyan precedensértékű, de a tabella nem változik – és a Gironában elveszített pont akár döntő jelentőségű is lehet a végelszámolásnál.

