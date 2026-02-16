A Barcelona kikapott, és elvesztette első helyét a bajnokságban + videó

A Real Madrid hétvégi győzelmével átvette a vezetést a spanyol bajnokságban, így a Barcelona lépéskényszerbe került a katalán derbi előtt, és mindenképpen győznie kellett a kiesés ellen menekülő Girona ellen.

Az első félidőben a Barcelona dominált a mérkőzésen, Yamal és Raphinha is megszerezhette volna a vezetést a vendégeknek az első húsz percben. A Girona rendkívül veszélyes kontrákat vezetett már első játékrészben is, ám vagy elügyetlenkedték a helyzeteket a hazaiak, vagy Joan García állta a sarat a vendég kapuban. A félidő végén kétszer is eltalálta a kapufát a Barcelona, először Raphinha szerezhetett volna gólt, majd a hosszabbításban Yamal rontott tizenegyest, így maradt a gólnélküli állás.

A második félidőt is a Barca kezdte aktívabban, a nyomás pedig az 59. percben góllá érett, Koundé beadására Cubarsí érkezett remekül, és szerzett vezetést a vendégeknek, 0-1. Innentől kezdve viszont a Girona akarata érvényesült, három perccel később sikerült az egyenlítés, Vanat centerezésénél Lemar maradt üresen, és két méterről a hálóba passzolt, 1-1. A Barcelona meddő fölényben futballozott, de a Girona kontrái rendre életveszélyt jelentettek, a Barcelona lescsapdáját sokszor sikerült átjátszani, többször Joan García tartotta meccsben a vendégeket. A sok hazai helyzetből a 87. percben már gól született, a csereként beállt Fran Beltrán 17 méterről tökéletesen lőtt a jobb alsóba, 2-1. A hosszabbításban a Girona járt közelebb az újabb gólhoz, hazai részről Rocát még kiállították az utolsó pillanatokban, ám több találat már nem született, a Girona megverte a Barcelonát katalán derbin.

Vereségével a Barcelona elvesztette az első helyét a bajnokságban, míg a Girona a tizenkettedik helyre lépett fel a táblázaton.

La Liga, 24. forduló

Girona 2-1 FC Barcelona

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.