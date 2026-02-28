A szombat délutáni rangadón a hazaiak első három gólját Lamine Yamal szerezte, aki először ért el mesterhármast a katalán csapat színeiben. Ezzel egyben meg is döntötte Lionel Messi rekordját, mivel 18 évesen és 230 naposan hozta össze ezt a bravúrt, míg az argentin 19 éves és 259 napos volt, amikor először talált egy meccsen háromszor a kapuba a Barcában.

A negyedik barcelonai találat a ráadásban esett Robert Lewandowski jóvoltából.

A mérkőzés összefoglalója:

La Liga, 26. forduló:

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao 1-1 (1-0)

FC Barcelona-Villarreal 4-1 (2-0)

később:

Real Mallorca-Real Sociedad 18.30

Oviedo-Atlético Madrid 21.00

pénteken játszották:

Levante-Alavés 2-0 (0-0)

vasárnap:

Elche-Espanyol 14.00

Valencia-Osasuna 16.15

Real Betis-Sevilla 18.30

Girona-Celta Vigo 21.00

hétfőn:

Real Madrid-Getafe 21.00

Sokan az új Lionel Messinek tartják Lamine Yamalt, azt ma is bebizonyította, hogy nem véletlenül.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Lamine Yamal nehéz időszakon ment keresztül az év elején.





