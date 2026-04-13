Óriási fizetésemelés az új szerződésben

Az angol válogatott Kobbie Mainoo sajtóértesülések szerint hamarosan új szerződést ír alá a Manchester United csapatánál. Ennek eredményeképp a heti fizetése várhatóan a majdnem az ötszörösére, 25 000 fontról 120 000 fontra emelkedik. A középpályás jelenlegi szerződése 2027-ig szól, a megállapodással Mainoo hosszabb időre kötelezi el magát a United csapatához.

Ez a fejlemény nagy fordulatot jelent a játékos sorsában, aki Rúben Amorim vezetése alatt alig jutott játéklehetőséghez. Amióta Michael Carrick átvette az irányítást, a saját nevelésű középpályás újra alapemberré vált, a jelenlegi vezetőedző alatt minden Premier League-meccsen a kezdőcsapatban szerepelt.

Folyamatban lévő tárgyalások

Carrick teljes bizalmát fejezte ki a folyamatban lévő tárgyalásokkal kapcsolatban, megjegyezve, hogy a klub nyugodt annak ellenére, hogy Európa egyik legígéretesebb tehetségéről van szó. Az angol vezetőedző érkezésével egy stabil időszak kezdődött a klub környékén, amely lehetővé tette a vezetőség számára, hogy a fontos játékosok hosszabb távú megtartására összpontosítson.

A tárgyalások jelenlegi állapotáról Michael Carrick a Guardiannek nyilatkozott:

„Közel a megállapodás, ezért optimisták vagyunk. Nyugodtak és bizakodóak vagyunk, idővel kiderül, hogyan alakulnak a dolgok. De jelenleg jó helyzetben vagyunk.”

A United hektikus szezonja

Bár Mainoo szerződéshosszabbítása fontos a klubnak, Carrick teljes figyelmét arra összpontosítja, hogy a viharos szezon után visszajuttassa a Unitedet a Bajnokok Ligájába. A hétfői, Leeds elleni kulcsfontosságú mérkőzés előtt megkérdezték a vezetőedzőt, számított-e a a kinevezésre, miután a klub menesztette Rúben Amorimot:

„Épp Barbadoson nyaraltam, természetesen néztem a csapat mérkőzéseit, de abban a szakaszban még nem volt erre utaló jel, így távolról szurkoltam és élveztem a családommal töltött időt. Ezért nem vehetünk semmit sem biztosra, ezért kell a jelenben élni és folyamatosan törekedni a fejlődésre.”

Az angol szakember arra is válaszolt, elfogadná-e, ha a csapata nem tudná a bajnokság első négy helyének egyikét megszerezni:

„Nem, nem fogadnám el. De nem is annyira az elfogadásról van szó, hanem arról, hogy meg kell próbálnunk minél jobb helyen végezni. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok.”

Forrás: GOAL

