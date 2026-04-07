Hosszabbított alapemberével a Manchester United - hivatalos

Maguire eddig 266 mérkőzésen lépett pályára a Manchester Unitedben 2019-es érkezése óta, a csapattal Ligakupát és FA-kupát nyert.

Az angol válogatott védő a klub honlapjának nyilatkozott a szerződéshosszabbításról:

"Nagyon örülök annak, hogy meghosszabbíthatom az utazásomat ennél a kivételes klubnál, és továbbra is a nagyszerű szurkolóink előtt játszhatok, hogy még több csodálatos pillanatot élhessünk át".

Jason Wilcox, a klub sportigazgatója dicsérte a Leicester City-től 2019-ben érkező belső védőt:

"Harry megtestesíti mindazt a mentalitást, ami elengedhetetlen a Manchester Unitednél. Egy igazi profi, aki felbecsülhetetlen tapasztalatot és vezetői képességet hoz csapatunkba".

Harry Maguire alapembernek számít Michael Carrick érkezése óta, idén 18 mérkőzésen egy-egy gólt és gólpasszt szerzett a Vörös Ördögöknél, a legutóbbi, Bournemouth elleni bajnokin viszont kiállították az angol válogatott keretébe visszakerülő védőt.

Forrás: manutd.com

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.